КАРТА | Россия атакует города и инфраструктуру по всей Украине

СМИ и местные власти Украины сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Ровно, Днепре и других городах. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил в обстрелах Россию. Генштаб украинских войск сообщил, что российские войска сегодня утром выпустили по Украине в общей сложности 83 ракеты, 43 из них сбили системы ПВО. Судя по сообщениям, обстрелы территорий Украины продолжаются.



В Киеве и Хмельницком снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, во Львове, Харькове и Житомирской области — энергетической инфраструктуры.



„По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью“, — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Шмыгаль в своем телеграм-канале.