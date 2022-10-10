МНЕНИЕ | Часы Судного дня приблизились к полуночи

Когда кто-то кардинально меняет точку зрения, то это называют разворотом на 180 градусом. В сложном современном мире не бывает белого и черного, но есть много оттенков и полутонов. Поэтому не будем максималистами и попробуем новыми фактами и неожиданным взглядом на известные вещи изменить взгляд читателей на 150 градусов. В этом пилотном материале попытаемся показать возможность достижения вышеописанной цели на примере страны Суоми после ее вступления в НАТО, попробуем предсказать неоднозначные последствия военного конфликта в Украине и представим специфический взгляд на применение ядерного оружия в прошлом и будущем.