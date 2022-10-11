ФОТО | „Fuck Russia“. На домах в Тбилиси пишут жесткие антироссийские лозунги

В начала активной фазы войны России против Украины и особенно после объявления мобилизации в Грузию приехало десятки тысяч россиян. Как они реагируют на подобные антироссийские надписи?

„Наконец-то на стенах стали писать больше Fuck Putin, чем Fuck Russians, мы с грузинами об этом часто разговариваем - не надо всех отожествлять с Путиным. Многие боролись с властью, сидят в тюрьмах, - говорит RusDelfi правозащитник Николай Левшиц, который работает в Free Russia Foundation in Georgia. Он помогает россиянам адаптироваться к местным реалиям.

„Как я могу обижаться на эти надписи? - продолжает он. - Во-первых, с 2008 года (война России с Грузией) прошло всего 14 лет. Во-вторых, 20% Грузии оккупировано до сих пор. Это боль людей, многие не могут приехать к себе домой, на могилы родственников, дети не могут посмотреть, где жили родители. После начала войны с Украиной подобных надписей стало больше, у Грузии и Украины теплые отношения. Количество туристов из Украины за последние пару лет увеличилось в несколько раз, были дешевые билеты“.

При этом, по словам Левшица, русские не боятся переезжать в Грузию, несмотря на натянутые отношения между странами. „Поэтому россияне и переезжают сюда, потому что не боятся, что их выдадут в Россию, будут преследовать по политическим мотивам, как это может произойти в Казахстане, Узбекистане, Армении. В Грузии, к счастью, не такое влияние России. Здесь безопасно. Это первое. Второе, сюда не надо получать визу и можно находится в стране 365 дней в году. Третье, многие говорят на русском языке, большое русскоязычное комьюнити. Четвертое, тут легко вести бизнес“, - объяснил он причины переезда в Грузию соотечественников.

Важно уточнить, в Грузии много не только русскоговорящих. „Тут живет 280 000 азербайджанцев, 200 000 армян. Нужно сосуществовать всем вместе. Соблюдать правила, соблюдать законы,“ - говорит Николай Левшиц.