11.10.2022, 11:43
ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО | Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине
Утром 10 октября Россия начала массированные обстрелы украинских городов. Впервые с июня ракетному удару подвергся Киев. В течение дня взрывы были зафиксированы практически во всех областях страны. Во вторник 11 октября обстрелы продолжаются.
Согласно данным Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате вчерашнего массированного обстрела погибли 19 и были ранены105 человек.
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