ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО | Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине

Согласно данным Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате вчерашнего массированного обстрела погибли 19 и были ранены105 человек.

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