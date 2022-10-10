ФОТО и ВИДЕО | Киев, Днепр и другие города Украины подверглись обстрелам

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по городу. По его словам, атаке подвергся Шевченковский район в центре Киева. По предварительным данным, одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате взрывов есть погибшие и раненые.

В Киеве остановлено движение поездов на красной ветке метро, все станции метрополитена работают как укрытия для граждан.

Звуки взрывов были слышны утром в понедельник в Днепре, пишет „Суспільне“. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Как сообщает DW, российские войска наносят ракетные удары сразу по многим украинским городам. Так, помимо Киева, сообщается о взрывах в Днепре, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Виннице, Кривом Роге Львове, Обухове Киевской области и других населенных пунктах. Главы областных военных администраций сообщают о работе ПВО.

Представительница ГСЧС Светлана Водолага сообщила телеканалу „Суспільне“, что в результате обстрела Киева есть пострадавшие и погибшие. По словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, в Шевченковском районе украинской столицы погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Последний раз Киев подвергался ракетному обстрелу в конце июня. Тогда российские военные выпустили по городу 14 ракет. Одна из них попала в многоэтажку в Шевченковском районе. В результате погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. В результате были разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на подрыв Крымского моста может быть только „прямое уничтожение террористов“.