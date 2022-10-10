ЧМ-2023 по хоккею в Финляндии - билеты, команды, цены и все, что нужно знать

Он отвечает всем требованиям идеального спортивного мероприятия: динамичный, универсальный и с довольно простыми для понимания правилами. Хоккейные матчи, вне зависимости от масштаба, — это всегда отличное зрелище. Смотрите ли вы всемирно известную НХЛ или наслаждаетесь европейскими лигами, в эту игру легко влюбиться.

Любой хоккейный фанат скажет, что, как и в футболе, в хоккее ни один обычный матч не сравнится с просмотром чемпионата мира. Это уже не гордость команды, а гордость хоккейного наследия всей страны. Итак, будь это ваш десятый или самый первый чемпионат мира по хоккею с шайбой, здесь вы найдете все, что вам нужно знать о предстоящем событии: место проведения, цены и играющие команды.

Расположение и арены

Финляндия и Латвия получили возможность провести турнир после того, как Международный олимпийский комитет лишил Россию проведения предстоящего чемпионата мира. Чемпионат мира 2023 года пройдет одновременно в финском городе Тампере и в латвийском городе Рига.

Это отличная новость для всех любителей хоккея в Эстонии, так как обе страны находятся всего в нескольких минутах езды или полета, и это уникальная возможность посетить событие мирового уровня.

Финляндия давно известна своей любовью к хоккею с шайбой и примет ЧМ в 2023 году в „Нокиа Арена“ в Тампере (где проходил ЧМ-2022). „Рига Арена“ примет латвийский этап турнира.

Даты провидения турнира, команды и расписание

Предстоящий чемпионат мира по хоккею пройдет в течение 16 дней, с 12 по 28 мая 2023 года. В расписании турнира представлены группы А и В, в каждой по восемь команд. Матчи подгруппы А состоятся в Финляндии, а матчи группы В — в Латвии. Группа А обещает быть очень интересной, там сыграют Финляндия, США и Швеция. Четвертьфиналы состоятся 25 мая, а финал — 28 мая.

Выиграет ли Финляндия и на этот раз?