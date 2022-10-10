ЧМ-2023 по хоккею в Финляндии - билеты, команды, цены и все, что нужно знать(1)
Среди многочисленных видов спорта, которые всегда можно смотреть, без скуки, ни один не выделяется больше, чем хоккей с шайбой.
Он отвечает всем требованиям идеального спортивного мероприятия: динамичный, универсальный и с довольно простыми для понимания правилами. Хоккейные матчи, вне зависимости от масштаба, — это всегда отличное зрелище. Смотрите ли вы всемирно известную НХЛ или наслаждаетесь европейскими лигами, в эту игру легко влюбиться.
Любой хоккейный фанат скажет, что, как и в футболе, в хоккее ни один обычный матч не сравнится с просмотром чемпионата мира. Это уже не гордость команды, а гордость хоккейного наследия всей страны. Итак, будь это ваш десятый или самый первый чемпионат мира по хоккею с шайбой, здесь вы найдете все, что вам нужно знать о предстоящем событии: место проведения, цены и играющие команды.
Расположение и арены
Финляндия и Латвия получили возможность провести турнир после того, как Международный олимпийский комитет лишил Россию проведения предстоящего чемпионата мира. Чемпионат мира 2023 года пройдет одновременно в финском городе Тампере и в латвийском городе Рига.
Это отличная новость для всех любителей хоккея в Эстонии, так как обе страны находятся всего в нескольких минутах езды или полета, и это уникальная возможность посетить событие мирового уровня.
Финляндия давно известна своей любовью к хоккею с шайбой и примет ЧМ в 2023 году в „Нокиа Арена“ в Тампере (где проходил ЧМ-2022). „Рига Арена“ примет латвийский этап турнира.
Даты провидения турнира, команды и расписание
Предстоящий чемпионат мира по хоккею пройдет в течение 16 дней, с 12 по 28 мая 2023 года. В расписании турнира представлены группы А и В, в каждой по восемь команд. Матчи подгруппы А состоятся в Финляндии, а матчи группы В — в Латвии. Группа А обещает быть очень интересной, там сыграют Финляндия, США и Швеция. Четвертьфиналы состоятся 25 мая, а финал — 28 мая.
Выиграет ли Финляндия и на этот раз?
На данный момент рано предсказывать победителя, ведь до турнира еще довольно далеко. Но, судя по сильным выступлениям финнов в течение всего года, Финляндия, безусловно, выглядит фаворитом – у нее есть все необходимое, чтобы стать чемпионами мира дважды подряд. Но нельзя исключать и другие великие сборные.
Как добраться до арены в Тампере?
В Финляндии прекрасно развит общественный транспорт, что позволяет легко добраться из Хельсинки в Тампере. Дешевый вариант – ехать на автобусе, при желании поездом, но чуть дороже. Цена проезда на поезде, составит не больше 30 евро. Конечно, вы также можете добраться туда на самолете или на своей машине, также можно воспользоваться арендованной машиной, которую можно взять в Хельсинки.
Как купить билеты?
Чтобы получить билеты на ЧМ-2023, необходимо принять участие в лотерее на покупку билета. Цены на матчи сильно различаются и зависят от того, в какой день вы хотите пойти. Актуальные цены можно найти здесь! Если вы не выиграете в лотерею, то вы сможете купить билет, который кто-то забудет выкупить. Так что зарегистрируйтесь сегодня, если вы хотите участвовать!
Преданные хоккейные фанаты также могут приобрести VIP-пакеты, включающие в себя все: от премиальных мест на арене до вкусного фуршета и интервью с игроками.
Отели и ночевка
В Финляндии большой выбор отелей, апартаментов и многого другого, и Тампере не исключение! Рекомендуем бронировать отель рядом с ареной уже сегодня, а настроение для действительно неординарного чемпионата уже появится!