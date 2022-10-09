В Чехии прошли протесты против роста цен

Несколько тысяч человек собрала акция протеста против роста цен на энергоносители и продукты питания на Вацлавской площади в Праге в субботу, 8 октября. Митинг под лозунгом „Против бедности“ с требованием помощи от правительства организовала чешская конфедерация профсоюзов CMKOS.

По словам ее председателя Йозефа Стредулы, „мы пришли не потому, что нам нечего делать, а потому, что боимся за свое будущее“. Протестующие требовали повысить минимальную заработную плату, составляющую сейчас 644 евро в месяц, а также ввести государственное регулирование цен на товары повседневного спроса.

Рост цен в Чехии

Между тем, по данным национального статистического ведомства, рост цен в Чехии в августе составил 17,2 процента в годовом исчислении. В качестве экстренной меры правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой ввело ограничение цен на электроэнергию и газ для домохозяйств и малых предприятий, что вступит в силу с начала ноября.

Серия протестных акций в Праге

Ранее, 29 сентября, десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге, требуя „нейтралитета“ в войне России против Украины - эту акцию организовали националисты и критики ЕС. Главным требованием демонстрантов была отставка чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, так как оно поддерживает направленные против Кремля санкции ЕС.

Перед этим, 3 сентября, около 70 тысяч человек вышли на протестную акцию в Праге с требованиями к правительству уйти в отставку, снизить цены на энергию и занять нейтральную позицию по вопросу российского вторжения в Украину.