КАРТА | Вокруг Керченского моста образовалась дикая пробка(1)
По данным системы мониторинга движения судов Marine Traffic, после событий на Керченском мосту в Черном и Азовском морях образовалась пробка.
На опубликованной карте видны большие судоходные заторы по обеим сторонам Керченского пролива. Десятки кораблей стоят на месте и ждут, чтобы пройти под Керченским мостом. На украинской стороне, например, в Одесском порту, судоходство продолжается в обычном режиме.
Сначала судоходство было закрыто из-за российских спасательных операций, но теперь мост снова открыт.
Длина автомобильно-железнодорожного моста через Керченский пролив составляет почти 19 километров. Россия построила мост после аннексии Крыма, мост был открыт в 2018 году.
На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный Крым, вспыхнул пожар после вчерашнего взрыва, в результате которого пострадали как железнодорожный, так и автомобильный мосты.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что на проезжей части Крымского моста произошел взрыв грузовика, в результате чего загорелись топливные баки поезда. По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека.