КАРТА | Вокруг Керченского моста образовалась дикая пробка

На опубликованной карте видны большие судоходные заторы по обеим сторонам Керченского пролива. Десятки кораблей стоят на месте и ждут, чтобы пройти под Керченским мостом. На украинской стороне, например, в Одесском порту, судоходство продолжается в обычном режиме.

Сначала судоходство было закрыто из-за российских спасательных операций, но теперь мост снова открыт.

Длина автомобильно-железнодорожного моста через Керченский пролив составляет почти 19 километров. Россия построила мост после аннексии Крыма, мост был открыт в 2018 году.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный Крым, вспыхнул пожар после вчерашнего взрыва, в результате которого пострадали как железнодорожный, так и автомобильный мосты.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что на проезжей части Крымского моста произошел взрыв грузовика, в результате чего загорелись топливные баки поезда. По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека.