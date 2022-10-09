09.10.2022, 12:41
Украинскому послу в Минске вручили ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси(12)
ФОТО: | AFP/Scanpix
Министерство иностранных дел Украины утверждает, что вечером 8 октября посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, пишет Meduza.
„В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси“, — сообщили в МИД Украины.
В МИД Украины заявили, что информация белорусской стороны не соответствует действительности. „Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины“, — заявили в украинском министерстве.
МИД Беларуси на момент публикации заметки эту информацию не комментировал.