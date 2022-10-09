Украинскому послу в Минске вручили ноту о том, что Киев якобы готовит удар по Беларуси

„В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси“, — сообщили в МИД Украины .

В МИД Украины заявили, что информация белорусской стороны не соответствует действительности. „Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины“, — заявили в украинском министерстве.