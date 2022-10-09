В Испании задержали эстонца из списка самых разыскиваемых преступников

Подозреваемый был задержан в городе Кальпе провинции Аликанте. По версии следствия, он отвечал за логистику, предоставляя преступной группировке транспортные средства для перевозки крупных партий наркотиков из Испании. Отмечается, что задержанный находился в бегах с 2018 года. Он был включен в список самых разыскиваемых преступников ЕС.