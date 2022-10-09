09.10.2022, 09:56
В Испании задержали эстонца из списка самых разыскиваемых преступников(19)
ФОТО: | Õhtuleht
Гражданская гвардия Испании задержала в стране 56-летнего гражданина Эстонии, которого разыскивали власти республики по обвинению в причастности к ввозу гашиша в государства Северной Европы. Об этом пишет издание The olive press и новостной телеграм-канал „Noticia“ со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов.
Подозреваемый был задержан в городе Кальпе провинции Аликанте. По версии следствия, он отвечал за логистику, предоставляя преступной группировке транспортные средства для перевозки крупных партий наркотиков из Испании. Отмечается, что задержанный находился в бегах с 2018 года. Он был включен в список самых разыскиваемых преступников ЕС.