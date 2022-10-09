За рубежом
09.10.2022, 09:14

В Латвии подожгли машины украинских беженцев и хозяина гостевого дома

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ФОТО: Pexels

В ночь с четверга на пятницу в гостевом доме Villa Roza в 11 километрах от города Резекне были подожжены две машины — „Жигули“ 2007 года выпуска, принадлежащие семье украинских беженцев, полностью сгорели, а Ford 2008 года, принадлежавший хозяину гостевого дома, удалось вовремя потушить, пишет RusDelfi.lv со ссылкой на Rus.Lsm.lv.

В гостевом доме Villa Roza живет около полусотни беженцев, в основном женщин с детьми.

„Мы услышали крики, нам постучали в окно — машина горит! Мы все выбежали, начали тушить, машина полностью сгорела.

Мы вызвали пожарных, они приехали уже когда было поздно. Полицейские опросили нас и уехали. Вскоре девушки, спящие на втором этаже, увидели, что вторая машина горит. Это была машина владельца [гостевого дома]. Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что изначально думали, что наша машина загорелась сама. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили“, — рассказала Валентина Рощупкина, жена владельца сгоревшего автомобиля „ВАЗ“.

Представитель Госполиции Диана Лукина подтвердила Латвийскому Радио оба эпизода поджога. Подозревается умышленный поджог, возбуждено уголовное дело.

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