В Латвии подожгли машины украинских беженцев и хозяина гостевого дома

Мы вызвали пожарных, они приехали уже когда было поздно. Полицейские опросили нас и уехали. Вскоре девушки, спящие на втором этаже, увидели, что вторая машина горит. Это была машина владельца [гостевого дома]. Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что изначально думали, что наша машина загорелась сама. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили“, — рассказала Валентина Рощупкина, жена владельца сгоревшего автомобиля „ВАЗ“.