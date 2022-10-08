Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Опрос проводился с 15 по 31 августа 2022 года с помощью интернет-интервью. В нем участвовал 741 респондент, выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования. Статистическая погрешность, считают исследователи, не превышает 3,6%.

Больше трети белорусов не выезжали из страны ни разу за пять лет

„Это не политизированный опрос, мы хотели уменьшить фактор страха, который влияет на опросы в Беларуси“, - обращает внимание Григорий Астапеня. Так, белорусам предложили рассказать, в каких странах они бывали в последние пять лет, что думают о Западе и России, как оценивают влияние „западного образа жизни“ и русской культуры.

Оказалось, что больше трети опрошенных (37%) ни разу за пять лет не выезжали за пределы страны. Григорий Астапеня считает, что с большой долей вероятности, эти люди и раньше не бывали за границей, либо выезжали крайне редко. 46% респондентов побывали за это время в России, 26 % - в Украине, 15% съездили в Польшу, 11% - в Литву, 12% - в другие страны ЕС (один человек мог отметить несколько стран, в которых побывал. - Ред.) На момент проведения исследования только у 5% опрошенных были визы какой-либо страны ЕС, 17% ответили, что планируют открыть визу в будущем.

По словам Григория Астапени, люди, которые поддерживают действующую белорусскую власть, значительно реже выезжали за границу, чем ее оппоненты. Также исследователи пришли к выводу, что к западным странам лучше относятся респонденты, которые хотя бы раз побывали в ЕС либо имеют там родственников. Кроме того, на отношение к Западу влияют политические взгляды людей: позитивно к западным странам относятся противники режима Александра Лукашенко, негатив широко распространен только среди его сторонников.

Влияние российской культуры на Беларусь сильнее, чем западной