МНЕНИЕ | Подрыв могущества Путина

О том, что из России в Крым будет построен мост было объявлено в 2014 году, сразу после аннексии полуострова. Его строительство началось в 2016 году и продолжалось до мая 2018 года. Такую важную стройку кому попало не доверишь, поэтому его возведением занималась компания „Газстроймонтаж“ друга детства президента Путина – Аркадия Ротенберга. Открывал мост сам Владимир Путин, кторый проехал по нему за рулём грузовика, а в 2020 году президент присвоил Ротенбергу звание „Герой труда“ за успехи при строительстве моста. В 2018 году ко дню сдачи объекта был выпущен художественный фильм „ Крымский мост – сделано с любовью“, который снимало семейство директора телеканала RT Маргариты Симоньян. Строительство моста широко освещалось, он постоянно мелькал в сюжетах государственных телеканалов. Председателем Общественного совета по строительству моста был назначен один из самых любимых журналистов Путина – Николай Долгачёв, работающий на телеканале „Россия“.

Само место подрыва показывают только издали, чтобы не был виден истинный масштаб разрушений. Первый канал, который максимально покрывает территорию России и вовсе ограничился сюжетом -„короткой строкой“ из которого вообще не ясно, что произошло сегодня утром.

Именно поэтому российское телевидение сегодня очень сдержанно освещает подрыв Крымского моста. Главный пропагандистский телеканал „ Россия 24“ сообщил, что Владимир Путин в курсе, а по случаю подрыва моста создана правительственная комиссия под руководством „строительного“ вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва, а транспортный коридор в Крым будет организован на „новых территориях“ из Донецкой области через Запорожскую, и дефицита топлива в Крыму не будет. Правда, на части маршрута нового пути идут боевые действия, но для пропаганды - это мелочь, главное успокоить население.

В итоге Крымский мост стал символом могущества Владимира Путина. Если он сумел создать такое сооружение, которое не смогли построить немцы во время войны и советская власть после, если он не только „вернул Крым в родную гавань“, но и сумел установить постоянную переправу на него, длинной в 19 км, то чего тогда Владимир Путин не может? Получалось, что он может все и этот тезис российская пропаганда постоянно внушала населению.

Потом, с самого начала войны, украинские военные периодически вбрасывали идею о том, что по Крымскому мосту будет обязательно нанесен удар. В июле советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост может стать одной из целей для ВСУ: „по нему идёт снабжение техникой, значит, его надо поломать“. В ответ экс-президент России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде парировал, что в случае ударов по полуострову и Крымскому мосту „для них всех там (украинцев) одномоментно наступит Судный день“.

Пока что наступил только день, который для главы российского государства хуже, чем день потери ракетного крейсера Москва – флагмана Черноморского флота и, конечно, хуже, чем потеря „Северного потока“. И Москва и газопроводы после взрывов лежат на морском дне и их не видно, а вот горящий и взорванный на множестве любительских видео Крымский мост, видно даже очень хорошо. Да так, что даже самый стойкий патриотически настроенный телезритель теперь будет задавать на кухне друзьям и семье неприятные вопросы о российском лидере.

По телевизору ведь обещали, что безопасность Крымского моста обеспечена, перед въездом стоят рамки металлоискателей, всюду работают камеры, есть мощная военизированная охрана и система ПВО, так как с началом войны мост имеет стратегическое значение и по нему идет снабжение российских войск на Херсонском направлении. Наконец, по мосту идут пассажирские поезда, едут курортники на машинах и теперь все разрушено и не будет работать?

Как могущественный президент все это допустил? И если можно взорвать Крымский мост, то теперь можно уничтожить и все, что угодно в любой точке России? Так что запомним этот день – 8 октября 2022 года, когда Владимир Путин перестал быть для россиян самым могущественным политиком в мире.