08.10.2022, 15:20
Вильнюс своеобразно поздравил Путина с днем рождения(19)
"Кто отмечает свое 70-летие в тюрьме? Владимир Путин“, – делится Go Vilnius видео в TikTok.
В коротком видео виден Владимир Путин с колпаком на голове в тюремной камере. Так авторы напоминают о войне, которую Россия начала в Украине.
Go Vilnius предлагает в комментариях писать поздравления главе РФ, находящемуся за решеткой.
Напомним, что уже в первые месяцы войны Go Vilnius заточил Путина в Лукишкскую тюрьму. Это был ответ Вильнюса на войну в Украине.
Путина в камере можно увидеть и на картах Google Maps.