08.10.2022, 14:31
КАРТА | Разрушенный Крымский мост - не только путинский символ аннексии, но и важный маршрут снабжения российских войск
Президент России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост в мае 2018 года. Эта стройка стала для него важной вехой в его более чем 20-летнем правлении.
19-километровый мост, ставший самым длинным в Европе, соединяет Краснодарский край России с Крымом, который был оккупирован и аннексирован Россией в 2014 году. Согласно официально версии России, открытие моста знаменует физическое "объединение“ Крыма с материковой частью России, писало издание CNN во время открытия моста.