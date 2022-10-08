КАРТА | Разрушенный Крымский мост - не только путинский символ аннексии, но и важный маршрут снабжения российских войск

19-километровый мост, ставший самым длинным в Европе, соединяет Краснодарский край России с Крымом, который был оккупирован и аннексирован Россией в 2014 году. Согласно официально версии России, открытие моста знаменует физическое "объединение“ Крыма с материковой частью России, писало издание CNN во время открытия моста.