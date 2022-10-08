"С днем рождения, Путин?" Рейнсалу: Эстония приветствует подрыв Крымского моста

По словам министра, Украина давно объявила, что цель - разрушить мост. Он добавляет, что мост физически не разрушен, но обрушилась часть автомобильного моста и горит железная дорога. „Положительным моментом является то, что движение остановилось“, — сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть Россию и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост был важен для Путина еще и как подтверждение, что "Крым навсегда останется с Россией".

Рейнсалу не исключает, что взорвать мост планировалось именно сегодня, так как вчера Путину исполнилось 70 лет. "Я считаю, что эта цель была уже очень давно“, — добавил он.

По словам Рейнсалу, это был смелый поступок. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией“, - добавил министр.