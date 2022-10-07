Новости России
07.10.2022, 21:49

ВИДЕО | Лукашенко привез в подарок Путину трактор „Беларусь“

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Belarusi traktor on Valgevene režiimi jaoks sedavõrd tähtis asi, et üks masin otsustati kinkida ka Vladimir Putinile.
Belarusi traktor on Valgevene režiimi jaoks sedavõrd tähtis asi, et üks masin otsustati kinkida ka Vladimir Putinile.
ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в подарок Президенту России Владимиру Путину трактор BELARUS. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

„Что в подарок привезли, если не секрет?“ - поинтересовались у Лукашенко журналисты.

„Трактор“, - ответил Александр Лукашенко

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: „Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки“.

„Со всеми насадками?“ - продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.

„Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим - и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. - Прим. БЕЛТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам“, - ответил Александр Лукашенко.

Telegram-канал „Пул Первого“ опубликовал фотографию сертификата на трактор для Владимира Путина. Это трактор BELARUS 1523.3. „Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея“, - гласит надпись на сертификате.

Президента России Владимира Путина с 70-летием по телефону поздравили лишь главы Кыргызстана, Кубы, Турции и ЮАР, сообщается на сайте Кремля. Лидеры ещё пяти стран — Беларуси, Армении, КНДР, Никарагуа и Таджикистана — направили поздравительные телеграммы. Это самый низкий показатель за шесть лет.

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