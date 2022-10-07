ВИДЕО | Лукашенко привез в подарок Путину трактор „Беларусь“

„Что в подарок привезли, если не секрет?“ - поинтересовались у Лукашенко журналисты.

„Трактор“, - ответил Александр Лукашенко

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: „Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки“.

„Со всеми насадками?“ - продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.

„Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим - и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. - Прим. БЕЛТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам“, - ответил Александр Лукашенко.

Telegram-канал „Пул Первого“ опубликовал фотографию сертификата на трактор для Владимира Путина. Это трактор BELARUS 1523.3. „Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь юбилея“, - гласит надпись на сертификате.

Президента России Владимира Путина с 70-летием по телефону поздравили лишь главы Кыргызстана, Кубы, Турции и ЮАР, сообщается на сайте Кремля. Лидеры ещё пяти стран — Беларуси, Армении, КНДР, Никарагуа и Таджикистана — направили поздравительные телеграммы. Это самый низкий показатель за шесть лет.