„Премию мира получают представители двух стран, напавших на третью“. Советник главы офиса Зеленского — о решении Нобелевского комитета

„У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова „мир“, если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью“, — написал в твиттере Подоляк.

По мнению советника главы офиса президента Украины, ни российские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление войне. „Нобель в этом году просто „супер“», — добавил он.

7 октября Нобелевский комитет назвал лауреатов премии мира за 2022 год. Награду разделили между правозащитниками из России, Украины и Беларуси: организациями „Мемориалом“, „Центром гражданских свобод“ и политзаключенным Алесем Беляцким.

Страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Киев неоднократно обвинял Минск в участии в войне. 4 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в „специальной военной операции“, которую Россия ведет против Украины, но не отправляет своих военных в зону конфликта.