СМИ: в окружении Путина нашелся человек, который прямо сказал ему об ошибках на войне в Украине(18)
Один из людей, входящих в ближайшее окружение Владимира Путина, напрямую выразил президенту России несогласие с его действиями относительно войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные, полученные американской разведкой, передает „Медуза“.
Как утверждает один из источников издания, возражения, высказанные Путину, касались неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Эти сведения, пишет газета, были признаны достаточно важными для того, чтобы проинформировать об этом президента США Джо Байдена и других официальных лиц его администрации.
В отчете разведки названо имя приближенного Путина, допустившего критику в адрес президента, но журналистам оно неизвестно.
Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, где чиновники уже давно предпочитают не сообщать плохие новости Путину, отмечает The Washington Post. Впрочем, предупреждают представители разведки, каких-либо признаков того, что российский президент находится под угрозой смещения со своего поста, сейчас не наблюдается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который „прямо бросил вызов“ Путину, „абсолютно не соответствуют действительности“.
При этом он признал, что в российских политических элитах возникают разногласия и дебаты, особенно по поводу таких важных решений, как объявленная недавно мобилизация. „Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса, — сказал Песков. — Есть рабочие споры: по поводу экономики, по поводу проведения военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола“.
„Мне кажется, что его положение неустойчиво“, — заявил газете один из российских чиновников в день, когда Путин объявил о мобилизации. „Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни Моди, ни Си сейчас не поддерживают это“, — добавил он, имея в виду то, как премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин вели себя на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Источники в службах безопасности европейских стран рассказали The Washington Post, что не слышали о том, как кто-то из окружения Путина прямо высказывал ему возражения по поводу его действий в Украине. Они также не видели данных американской разведки об этом. Вместе с тем они подтверждают существование разногласий на разных уровнях российской власти.
„С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина“, — сказал представитель западной разведки. Они обеспокоены „недавними потерями России и ошибками в военной тактике“, утверждает он.
Другой высокопоставленный представитель одной из европейских служб безопасности указывает на растущую критику за спиной Путина: „Его считают упрямым и одержимым Украиной. Эта одержимость, которую они [люди из окружения Путина] не обязательно разделяют“.
Двое представителей российской бизнес-элиты, поговорившие с американскими журналистами, считают, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для определения будущего Путина и того, какие решения он примет относительно продолжения войны. „Это переломный момент“, — утверждает один из бизнесменов, отмечая, что если российская армия не сумеет возместить свои потери, то в России начнутся „внутренние распри“.