СМИ: в окружении Путина нашелся человек, который прямо сказал ему об ошибках на войне в Украине

Как утверждает один из источников издания, возражения, высказанные Путину, касались неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Эти сведения, пишет газета, были признаны достаточно важными для того, чтобы проинформировать об этом президента США Джо Байдена и других официальных лиц его администрации.

В отчете разведки названо имя приближенного Путина, допустившего критику в адрес президента, но журналистам оно неизвестно.

Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, где чиновники уже давно предпочитают не сообщать плохие новости Путину, отмечает The Washington Post. Впрочем, предупреждают представители разведки, каких-либо признаков того, что российский президент находится под угрозой смещения со своего поста, сейчас не наблюдается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который „прямо бросил вызов“ Путину, „абсолютно не соответствуют действительности“.

При этом он признал, что в российских политических элитах возникают разногласия и дебаты, особенно по поводу таких важных решений, как объявленная недавно мобилизация. „Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса, — сказал Песков. — Есть рабочие споры: по поводу экономики, по поводу проведения военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола“.