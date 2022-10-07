Нобелевскую премию мира получили российский „Мемориал“, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский „Центр гражданских свобод“

Кроме того, премию мира также получил белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра „Вясна“ Алесь Беляцкий и украинская организация „Центр гражданских свобод“.

„Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии“, — заявил комитет.

В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили главному редактору „Новой газеты“ Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марии Ресса. Их наградили „за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира“.

Денежную часть премии Муратов перечислил благотворительным организациям. В июне 2022 года главред „Новой газеты“ продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные с продажи деньги были направлены на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

10 октября Нобелевский комитет объявит обладателя премии по экономике.