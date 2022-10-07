МНЕНИЕ | Преступная война Путина будет проиграна

Одна из самых глупых мыслей, которая вдруг распространилась сегодня - мысль о том, что в поражениях российской армии, в том, что уже погибли десятки тысяч русских солдат, что растрачены огромные деньги, что уголовники освобождаются от наказания и получают оружие, что созданы крупные вооружённые формирования, не подчиняющиеся никаким госорганам, что сотни тысяч россиян стали беженцами, а производство и реальные доходы резко упали - что в этом якобы виноваты коррумпированные и некомпетентные генералы. Из-за которых якобы война с Украиной - это не маленькая победоносная спецоперация, а кровавый кошмар, разрушение армии, безопасности, экономики.

Сейчас эту тему вовсю разгоняет „провоенное крыло“, Пригожин с Кадыровым и принадлежащие им СМИ, Царев-Соловьев и т.п. Но я слышал эту мысль и от вполне вменяемых неангажированных людей. Хотя, мне кажется, это полная глупость.

Конечно, Шойгу коррумпирован по самое не могу, а таких идеологизированных и некомпетентных людей, как Герасимов, начальник Генштаба, или Патрушев, директор ФСБ, ещё поискать. Вряд ли в истории России на этих должностях встречались столь непригодные к ним люди. И, тем не менее, дело не в них.

Война проигрывается и будет проиграна не из-за некомпетентности Шойгу с Герасимовым или потому что члены путинских правительств разворовали военные бюджеты. А потому что это - преступная захватническая война. Это решение принял Путин и смог он принять его, потому что за 23 года власти вокруг него сложился круг „полулюдей“, персонажей либо чудовищно некомпетентных (помните Якунина, Рогозина, Нарышкина?), либо полностью лишённых какой-то минимальной субъектности, всех этих Грефов и ему подобных персонажей. Стать военным преступником - это плохо, но стать соучастником преступлений просто из-за того, что не считаешь себя действующим лицом, - ещё хуже.

У Гитлера поначалу были прекрасные, лучшие в мире, в техническом смысле, генералы. Напрочь лишенные субъектности, да, но квалифицированные. И никто из гитлеровских министров не крал денег в таких масштабах. Тем не менее, преступная война, начатая Гитлером, была обречена на провал. Конечно, после 7 декабря 1941 года, когда наши войска разгромили фашистов под Москвой, а Германия объявила войну экономическому колоссу, Америке. Так же и в 2022-м - причина поражений и катастроф - это решение начать войну с Украиной, а не то, как она ведётся.