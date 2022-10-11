БЛОГ УКРАИНКИ | Дети войны, они совсем другие, они теперь точно знают, что такое зло и добро

Я безгранично рада, что украинское правительство и парламент прилагает столько усилий для развития гуманитарной и образовательной сферы во время войны и осознают, насколько важна сейчас всесторонняя поддержка украинских граждан, которые вынуждены были выехать за пределы нашей страны. И конечно же, очень важно, что столько внимания уделяется детям, ведь мы хотим, чтобы, когда закончится война, а она точно скоро закончится, и точно победой Украины, наши дети вернулись домой и строили успешную, счастливую, европейскую Украину. Чтобы они сохраняли патриотический дух, и верили в свою страну, они должны знать, что страна заботиться о них, где бы они не были – в Италии, Германии, Франции, Австралии, Канаде, Латвии, Эстонии.

Также очень важной была встреча с Марко Микхельсоном – депутатом эстонского парламента и большим другом Украины. Он заверил нас, что будет держать западных союзников на твердом курсе поддержки Украины, что для нас сейчас очень важно. Страны Балтии с самого начала войны четко озвучили свою позицию в отношении Украины и за полгода войны ни разу не отошли от нее. Что нельзя сказать относительно некоторых европейских стран, которые порой неоднозначно высказываются и не готовы поступаться своими интересами ради мира во всей Европе. Поэтому консолидация усилий сейчас как никогда важна! Один из депутатов группы дружбы пригласил нас на митинг, который проходит по четвергам под стенами российского посольства на протяжении 8 лет, начиная с 2014 года. Тармо Крусемяэ участвует в каждом из них и является ярым сторонником Украины в ее борьбе с российским агрессором еще со времен аннексии Крыма и оккупации территорий Донбаса. Приятно было встретить на акции протеста, еще одну постоянную участницу и теперь мою хорошую знакомую Лиду Ланэ, которая является непосредственным организатором митингов и стоит здесь в дождь, снег и любую погоду! Иногда я просто поражаюсь самоотверженности и преданности таких людей своей стране, будучи так далеко от нее, но не забывая о ней ни на минуту! Я обратила внимание на новые плакаты, которые с постоянной периодичностью появляются здесь на протяжении уже 7 месяцев с начала войны. „Запорожье – это Украина“, „Херсон – это Украина“ и огромный цветной плакат на английском „Embassy of Genocide“ с изображением российского герба.