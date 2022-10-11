БЛОГ УКРАИНКИ | Дети войны, они совсем другие, они теперь точно знают, что такое зло и добро
Киевлянка Инна Гордиенко продолжает вести свой блог о жизни украинцев в Эстонии и рассказывать об интересных тематических мероприятиях.
С начала полномасштабного нападения России на Украину более 13,1 млн украинских граждан были вынуждены бежать из Украины (данные на 20 сентября), еще около 8 млн стали внутренне перемещенными лицами (данные на 3 мая). К 20 марта свои дома в Украине покинули более десяти миллионов человек — примерно четверть всего населения страны. Из-за ограничения на выезд из Украины лиц мужского пола 90 % украинских беженцев составляют женщины и дети. По данным ЮНИСЕФ более половины всех детей на Украине (примерно 7,5 млн) были вынуждены покинуть свои дома, из них на сегодняшний день примерно 2 млн — стали беженцами в других странах. По данным (конец прошлого месяца), которые я нашла в интернете, от рук российских оккупантов погибло около 400 детей и около 780 детей ранены. Эти страшные цифры приводят в состояние исступления. Когда я смотрю новости, и вижу страшные кадры, на которых абсолютно безвинные украинские дети умирают на глазах своих родителей, мое сердце переполняется глубокой болью и страданием. Я не понимаю, как это может происходить в 21 столетии? Я не представляю, как я смогла бы пережить смерть своих детей. Я не знаю, как родители погибших детей продолжают жить с этой трагедией дальше. Кто заставит Россию ответить за эти преступления? Какое наказание должен понести Путин, чтобы смыть этот грех перед украинским народом?
Дети войны… Когда-то мои бабушки и дедушки тоже были детьми войны и когда они рассказывали мне о том, что пережили, я думала, как же прекрасно, что я живу в совсем другое время и что мне никогда не придется это увидеть. Слава богу, что они уже никогда не узнают, что их внуки и правнуки стали свидетелями еще более жестокой и более разрушительной войны.
На прошлой неделе мне пришлось смотреть в глаза детям войны, которые смогли выехать со своими родителями в Эстонию. В том числе и детям, которые стали сиротами и потеряли своих родителей.
Школы с украинскими классами в Эстонии: какую выбрать?
На сегодняшний день Эстония приняла около 57 тысяч украинских беженцев, из них 8 тысяч - это дети. Благодаря эстонскому правительству эти дети имеют сейчас возможность учиться и вести нормальный образ жизни, что достаточно сложно для большинства детей, которые остаются на территории Украины. В своем блоге хочу поделиться информацией об эстонских школах, которые открыли свои двери для украинских детей беженцев. Думаю, эта информация будет полезной для мам, которые еще не определились, какую школу выбрать или не владеют достаточной информацией.
Экскурсия по школам стала возможной благодаря приезду в Таллинн делегации украинских парламентариев. Я имела честь сопровождать народных депутатов Украины Ирину Констанкевич и Соломию Бобровскую в столице Эстонии и присоединиться к важным встречам, которые состоялись в ходе визита с целью поддержки украинских вынужденных переселенцев и развитию сотрудничества с эстонскими парламентариями.
Мы посетили три школы: Viimsi kool, школу „Свободы“ и воскресную школу „Надия“, каждая из них получила в подарок от Ирины Констанкевич книжки на украинском языке. Эти книги отбирали сами дети Волыни (Ирина – депутат-мажоритарщик от Волынской области) – для их сверстников-беженцев в Польше, Германии, Италии, Австрии. А потом отдельно - для эстонских детей. Всего было собрано около 2 тысяч 500 книг, и конкретно для Эстонии - не менее 400.
А началась вся история посещения Эстонии и ее учебных заведений с бандур… Летом, во время официальной встречи в Лугано, глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар, озвучил нардепу Ирине Констакевич просьбу украинских детей воскресной школы Надия. А именно, их желание играть на бандурах (украинский национальный инструмент), которые достать в Таллинне практически невозможно. Первый заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики пообещала осуществить мечту учеников и бросила клич через свой Facebook. На него откликнулся глава Благотворительного фонда Юрий Слива и в конце сентября две бандуры прибыли по назначению. Не передать тех эмоций и чувств, которые овладели детьми и преподавателями, когда бандуры оказались в их руках!
В благодарность для нас устроили небольшой концерт – участники ансамбля Барвинок и их руководитель Людмила Громяк сыграли на бандурах и спели несколько украинских песен. Школа „Надия“ под руководством завуча школы Аллы Ино-Якименко существует уже 25 лет и главной целью ее создания была поддержка и сохранение среди украинских детей, которые родились в Эстонии и являются ее гражданами, национальных традиций, культуры, языка и идентитета. Сейчас работа воскресной школы не менее важна, и я бы сказала, даже более необходима. Потому что в школу приходят дети беженцев - они скучают по родной стране, по общению со сверстниками и то, что они могут сейчас коммуницировать и социализироваться за пределами родины, делает их жизнь более счастливой и насыщенной.
Наш следующий визит был в школу Виймси. Это - самая большая школа в Эстонии, в ней обучается 1300 учеников. Украинских детей всего 19 – 11 в объединенном украинском классе, для них преподает учительница из Херсона, также 8 детей учатся в эстоноязычных классах. Школа организовала для них индивидуальный учебный план, предусматривающий ежедневные уроки по эстонскому языку. В этом большая заслуга директора школы Пеетера Сипельгада и Виктории Мельник (украинки, которая давно живет в Эстонии) - координатора обучения украинских детей. Школа снабдила детей всеми необходимыми учебными средствами и материалами, не хватает только украинских учебников. Этим вопросом пообещала заняться Ирина Констанкевич и помочь с их скорейшей доставкой в Таллинн.
Сейчас для украинских учеников готовят электронные переводчики, чтобы они могли, фотографируя текст в учебнике получить быстрый перевод на родной язык. Кроме того, у них у всех есть индивидуальные компьютеры для обучения. Еще весной родители эстонских школьников принесли из дома ноутбуки в отличном состоянии и отдали школе для украинских детей. Виктория Мельник говорит, что руководство школы делает для учеников из Украины все, что оно обязано и не обязано делать. Рассказывает, что весной, когда украинцы только начали приходить в школу Виймси, одна учительница сильно распереживалась, почему у нее в классе до сих пор нет ребенка из Украины. И когда он появился, отнеслась к нему как к своему родному.
Эти истории безумно трогают. Я видела лица учителей, завучей школы, директора по коммуникациям и по организационной работе, и то, с каким трепетом они отнеслись к нашему визиту и как они заботятся об украинских детях, чувством безмерной благодарности наполняло мое сердце.
А потом мы все вместе зашли в один из украинских классов, где начиналось занятие и поинтересовались у наших школьников, из каких регионов Украины они и кому хотели бы сейчас передать свое приветствие. Оказалось, что детки собрались из всех регионов страны. Среди бесчисленных приветствий братикам, сестричкам, одноклассникам, бабушкам и дедушкам, один мальчик произнес: силы самой Украине! Мурашки пробежались по нашей коже… ребенку было не более 8 лет, и он сказал эти слова настолько искренне, не задумываясь, без чьей-либо подсказки или напутствия. Дети войны… они совсем другие, они теперь точно знают, что такое зло и добро, что такое жизнь и смерть, что такое быть в эмиграции и скучать по родине, что значит защищать свою страну и бороться за ее существование.
Я спросила у Виктории, находят ли дети общий язык с русскими детьми, потому что они тоже учатся в этой школе. Она заверила меня, что никаких проблем не возникает, потому что все зависит от руководства школы. С их стороны был обеспечен очень теплый прием и поддержка украинских детей, что стало отличным примером поведения для местных русскоязычных школьников. Они помогают украинцам и относятся по-дружески.
Украинские воспитанники Viimsi Kool также получили в подарок от народных депутатов Украины книги украинских авторов, и теперь они заняли свое место в библиотеке на отдельной полке. Она находится у центрального входа школы, где нас приветствовал и провожал украинский флаг. Честно, я не так много школ видела в своей жизни, потому что у меня нет своих детей, и Виймси меня сильно впечатлила. Просторные оборудованные классы, огромный спортивный зал, бассейн, стильный дизайн – как сказал, один из участников делегации: о такой школе я не мог даже мечтать в своем детстве..
Ну и конечно же, мы посетили школу Свободы, которая была создана при поддержке Посольства Украины в Эстонии и эстонского правительства и существует при Таллиннской Тынисмяеской государственной гимназии. Нас встретила украинка Дарья Леванчук – руководитель общественности школы и рассказала, что решение о необходимости формирования школы, где будут учиться украинские дети-переселенцы, а преподавать им будут украинские учителя, было принято в начале лета.
В считанные сроки, здание бывшего министерства финансов было реконструировано под школу и 1 сентября „Свобода“ открыла свои двери для детей из Украины. На сегодняшний день школа насчитывает 566 учеников (320 в основной школе и 246 в гимназии) и 78 учителей вместе с руководящим составом школы. Кстати, 29 из них - украинцы. Директор школы по учебной работе Ольга Селищева, говорит, что учителей отбирали очень тщательно, по определенной методике. Конкурс был большой – отобрали лучших из лучших. Вместе с Ириной Констанкевич и послом Украины в Эстонии Марьяной Бецой мы посетили урок эстонского языка, который преподает нашим ученикам Ольга. Как всегда, пообщались с детьми и расспросили, как их приняла Эстония, насколько комфортно им учиться в новой школе, и скучают ли он по своим одноклассникам, которые остались в Украине. Ирина Мирославовна пожелала нашим подросткам впитывать в себя все, чему учат здесь, потому что придет время, когда все эти знания нужно будет отдавать своей стране и своим детям. Школьников „Свободы“ теперь также будут ждать книги украинских авторов.
Делегация украинских парламентариев уехала, но пообещала вскоре вернуться с наработками по дальнейшей поддержке вынужденных украинских переселенцев в странах Балтии и с дальнейшими предложениями сотрудничества между образовательными учреждениями Украины и Эстонии.
Я безгранично рада, что украинское правительство и парламент прилагает столько усилий для развития гуманитарной и образовательной сферы во время войны и осознают, насколько важна сейчас всесторонняя поддержка украинских граждан, которые вынуждены были выехать за пределы нашей страны. И конечно же, очень важно, что столько внимания уделяется детям, ведь мы хотим, чтобы, когда закончится война, а она точно скоро закончится, и точно победой Украины, наши дети вернулись домой и строили успешную, счастливую, европейскую Украину. Чтобы они сохраняли патриотический дух, и верили в свою страну, они должны знать, что страна заботиться о них, где бы они не были – в Италии, Германии, Франции, Австралии, Канаде, Латвии, Эстонии.
В составе украинской делегации я впервые посетила эстонский парламент. Там мы встретились с группой депутатов, входящий в группу Украина-Эстония и конечно же обсудили пути сотрудничества между двумя странами в условиях войны, вопросы социального обеспечения беженцев из Украины и законодательство в сфере медиа в рамках имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС.
Также очень важной была встреча с Марко Микхельсоном – депутатом эстонского парламента и большим другом Украины. Он заверил нас, что будет держать западных союзников на твердом курсе поддержки Украины, что для нас сейчас очень важно. Страны Балтии с самого начала войны четко озвучили свою позицию в отношении Украины и за полгода войны ни разу не отошли от нее. Что нельзя сказать относительно некоторых европейских стран, которые порой неоднозначно высказываются и не готовы поступаться своими интересами ради мира во всей Европе. Поэтому консолидация усилий сейчас как никогда важна! Один из депутатов группы дружбы пригласил нас на митинг, который проходит по четвергам под стенами российского посольства на протяжении 8 лет, начиная с 2014 года. Тармо Крусемяэ участвует в каждом из них и является ярым сторонником Украины в ее борьбе с российским агрессором еще со времен аннексии Крыма и оккупации территорий Донбаса. Приятно было встретить на акции протеста, еще одну постоянную участницу и теперь мою хорошую знакомую Лиду Ланэ, которая является непосредственным организатором митингов и стоит здесь в дождь, снег и любую погоду! Иногда я просто поражаюсь самоотверженности и преданности таких людей своей стране, будучи так далеко от нее, но не забывая о ней ни на минуту! Я обратила внимание на новые плакаты, которые с постоянной периодичностью появляются здесь на протяжении уже 7 месяцев с начала войны. „Запорожье – это Украина“, „Херсон – это Украина“ и огромный цветной плакат на английском „Embassy of Genocide“ с изображением российского герба.
Наверное, официальный визит украинской делегации в Эстонию был бы не полным, если бы мы не отправились в Музей оккупации и свободы. Я уже посещала этот музей и даже писала в одном из блогов, как он сильно меня впечатлил, но не могла отказать депутатам и еще раз вместе с ними обошла экспозицию. Для меня открылись новые факты борьбы эстонского народа за свою свободу и я в очередной раз осознала, почему Эстония наш самый верный и преданный союзник. Пройдя такой тяжелый путь противостояния (сопротивления) советскому режиму невозможно допустить возврата в прошлое, невозможно позволить России снова навязать всему миру свою доктрину кровавой советской империи. Эстония как никто это понимает и как никто способствует сейчас Украине остановить „путинский фашизм“.
Кстати, исследование на тему Путинского нацизма или так называемого „рашизма“ я, как представитель „Украинского института будущего“ хочу презентовать в Таллинне совместно с Украинской Ассоциацией украинских организаций в Эстонии 14 октября в 12:00 в конференц-зале Park inn by Radisson Meriton Conference & SPA hotel Tallinn Исследование явления нацизма и его сторонников, а также понимание русского мира предоставит нам инструменты для влияния на врага! Автор доклада Наталья Давыдова расскажет о следующих аспектах путинского нацизма:
психологический портрет поклонника;
причины/условия появления и становления;
суть „русского мира“ и их „свобода“;
роль путинской пропаганды в современной РФ, механизм и методы ее влияния;
взаимодействие пропаганды и репрессивной системы.
Поэтому, если вы хотите прийти и послушать доклад - регистрируйтесь на ФБ и сайте Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Хочу пригласить всех желающих присоединиться к обсуждению, в том числе, журналистов, общественных деятелей, политиков, лидеров мнений, и простых граждан! Поверьте, будет интересно, познавательно и очень полезно! Ведь победить врага, мы сможем только если будем знать его в лицо..