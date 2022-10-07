Жителям Эстонии рекомендуют обновить WhatsApp. Иначе данные со смартфона могут попасть к хакерам

Пресс-секретарь Департамента государственных информационных систем (RIA) Сейко Куйк сказал Rus.ERR, что WhatsApp действительно сообщил о двух критических уязвимостях безопасности в конце сентября. Куйк отметил, что слово „критическое“ уже говорит о том, что эти дыры нужно залатать немедленно: „Однако если пользователь обновил программное обеспечение и злоумышленнику удалось воспользоваться уязвимостями, он может запустить код, то есть сделать с устройством практически все, что ему придет в голову. К счастью, новые версии коммуникационного приложения с исправлениями безопасности уже доступны, поэтому мы рекомендуем людям также обновить WhatsApp“.