Жителям Эстонии рекомендуют обновить WhatsApp. Иначе данные со смартфона могут попасть к хакерам
Пресс-секретарь Департамента государственных информационных систем (RIA) Сейко Куйк сказал Rus.ERR, что WhatsApp действительно сообщил о двух критических уязвимостях безопасности в конце сентября. Куйк отметил, что слово „критическое“ уже говорит о том, что эти дыры нужно залатать немедленно: „Однако если пользователь обновил программное обеспечение и злоумышленнику удалось воспользоваться уязвимостями, он может запустить код, то есть сделать с устройством практически все, что ему придет в голову. К счастью, новые версии коммуникационного приложения с исправлениями безопасности уже доступны, поэтому мы рекомендуем людям также обновить WhatsApp“.
Уязвимость CVE-2022-36934 затрагивает следующие версии WhatsApp:
Приложение WhatsApp для Android и iOS — затронуты версии старше 2.22.16.12.
Приложение WhatsApp Business для Android и iOS — затронуты версии старше 2.22.16.12.
Уязвимость CVE-2022-27492 затрагивает следующие версии приложения WhatsApp:
Приложение WhatsApp для Android — затронуты версии старше 2.22.16.2.
Приложение WhatsApp для iOS — затронуты версии старше 2.22.15.9.