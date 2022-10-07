Техно
07.10.2022, 10:35

Жителям Эстонии рекомендуют обновить WhatsApp. Иначе данные со смартфона могут попасть к хакерам

 
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Ekspress Meedia

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могли получить доступ ко всем данным смартфона через WhatsApp, Департамента государственных инфосистем Эстонии (RIA) наличие проблемы подтверждает.

Пресс-секретарь Департамента государственных информационных систем (RIA) Сейко Куйк сказал Rus.ERR, что WhatsApp действительно сообщил о двух критических уязвимостях безопасности в конце сентября. Куйк отметил, что слово „критическое“ уже говорит о том, что эти дыры нужно залатать немедленно: „Однако если пользователь обновил программное обеспечение и злоумышленнику удалось воспользоваться уязвимостями, он может запустить код, то есть сделать с устройством практически все, что ему придет в голову. К счастью, новые версии коммуникационного приложения с исправлениями безопасности уже доступны, поэтому мы рекомендуем людям также обновить WhatsApp“.

Уязвимость CVE-2022-36934 затрагивает следующие версии WhatsApp:

  • Приложение WhatsApp для Android и iOS — затронуты версии старше 2.22.16.12.

  • Приложение WhatsApp Business для Android и iOS — затронуты версии старше 2.22.16.12.

    Уязвимость CVE-2022-27492 затрагивает следующие версии приложения WhatsApp:

  • Приложение WhatsApp для Android — затронуты версии старше 2.22.16.2.

  • Приложение WhatsApp для iOS — затронуты версии старше 2.22.15.9.

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