Правда ли, что Геббельс говорил: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят?

30 сентября Владимир Путин в речи, посвящённой аннексии украинских территорий, в очередной раз обвинил Запад в следовании заветам Геббельса. „Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят — вот так и действуют, по этому принципу“, — заявил российский президент. Путин об этом говорил и раньше. В июле 2014 года на встрече с делегацией раввинов из разных стран он произнёс следующую фразу: „Ведь Геббельс же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек“. Путин не единственный, кто соотносит этот афоризм с Геббельсом: в 2016 году Life.ru опубликовал подборку высказываний политиков, цитировавших рейхсминистра пропаганды. Впрочем, в подборке забыли упомянуть Путина.

С середины 1920-х годов Йозеф Геббельс был одним из идеологов НСДАП, а после прихода Гитлера к власти в 1933 году получил пост рейхсминистра народного просвещения и пропаганды. Он создал не имевшую в истории аналогов структуру государственной пропаганды, охватывавшей все сферы жизни, от рождения и воспитания детей до живописи, кино и театра.

После смерти Геббельса от него осталось множество документов. Помимо публичной деятельности, главный пропагандист нацистской Германии вёл дневник. Но ни в частных записях, ни в выступлениях Геббельса фразы „Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят“ не находится. Однако есть публикация, которая, видимо, и внесла некоторую путаницу. В 1941 году Геббельс написал статью под названием „Фабрика лжи Черчилля», в которой обвинял британского премьер-министра в бесстыжей пропаганде. В самом начале Геббельс пишет, что Черчилль так часто повторяет придуманную им самим ложь, что сам начинает ей верить“. И далее: „Англичане придерживаются принципа: если лгать, то лгать по-крупному и стоять на своём“.