Правда ли, что Геббельс говорил: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят?
Часто в соцсетях и СМИ можно встретить высказывание, которое принято приписывать главному гитлеровскому пропагандисту Йозефу Геббельсу. Фраза встречается в различных вариантах, но её суть от этого не меняется: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят. Мы решили проверить, правда ли Геббельс говорил подобное.
30 сентября Владимир Путин в речи, посвящённой аннексии украинских территорий, в очередной раз обвинил Запад в следовании заветам Геббельса. „Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят — вот так и действуют, по этому принципу“, — заявил российский президент. Путин об этом говорил и раньше. В июле 2014 года на встрече с делегацией раввинов из разных стран он произнёс следующую фразу: „Ведь Геббельс же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек“. Путин не единственный, кто соотносит этот афоризм с Геббельсом: в 2016 году Life.ru опубликовал подборку высказываний политиков, цитировавших рейхсминистра пропаганды. Впрочем, в подборке забыли упомянуть Путина.
С середины 1920-х годов Йозеф Геббельс был одним из идеологов НСДАП, а после прихода Гитлера к власти в 1933 году получил пост рейхсминистра народного просвещения и пропаганды. Он создал не имевшую в истории аналогов структуру государственной пропаганды, охватывавшей все сферы жизни, от рождения и воспитания детей до живописи, кино и театра.
После смерти Геббельса от него осталось множество документов. Помимо публичной деятельности, главный пропагандист нацистской Германии вёл дневник. Но ни в частных записях, ни в выступлениях Геббельса фразы „Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят“ не находится. Однако есть публикация, которая, видимо, и внесла некоторую путаницу. В 1941 году Геббельс написал статью под названием „Фабрика лжи Черчилля», в которой обвинял британского премьер-министра в бесстыжей пропаганде. В самом начале Геббельс пишет, что Черчилль так часто повторяет придуманную им самим ложь, что сам начинает ей верить“. И далее: „Англичане придерживаются принципа: если лгать, то лгать по-крупному и стоять на своём“.
Но даже в этом случае речь идёт не об инструкции будущим поколениями наподобие „Государя“ Макиавелли, а, наоборот, о критике пропаганды (хоть и исходящей от главного пропагандиста).
А фраза о чудовищной лжи появилась значительно раньше и принадлежит не Геббельсу, а Гитлеру. В книге Mein Kampf, опубликованной в 1925–1926 годах, Гитлер набрасывается на истинных, по его убеждению, виновников поражения Германии в Первой мировой войне — евреев и марксистов: „Эти господа исходили из того правильного расчёта, что чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову“.
Таким образом, упоминание Геббельса как автора цитаты „Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят“ неверно по двум причинам. Во-первых, настоящий автор — это не Геббельс, а Гитлер. Во-вторых, Гитлер не призывал поступать таким образом, а осуждал за пропаганду то англичан, то евреев, то коммунистов. Следовательно, эта цитата ещё и вырвана из контекста.
Итог: Неверная атрибуция цитаты