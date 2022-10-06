Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Эрно награждена „за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти“.

„В своих текстах Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к писательству был долгим и трудным“, — сказано на сайте Нобелевской премии.

„Все книги Эрно — автобиографические. Во всех описывается ее личный, всегда болезненный и даже травматичный опыт. Эти тексты — своего рода терапевтические письма, с помощью которых Эрно проживает события, интериоризирует опыт, отпускает боль“, — цитирует „Дождь“ Марию Красовицкую, переводившую книги Эрно „Событие“ и „Женщина“.

Анни Эрно — автор романов „Событие“, „Женщина“, „Обыкновенная страсть“, „Годы“, „Внешняя жизнь“ и других.

7 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира, 10 октября — премии по экономике.

В 2021 году Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна „за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами“, напоминает „Медуза“.

В 2021 году на Венецианском кинофестивале победил фильм Одри Диван „Событие“, поставленный по одноименному роману Анни Эрно. Его события разворачиваются в середине 1960-х, когда были запрещены аборты; однако главная героиня вопреки запретам решает его сделать.