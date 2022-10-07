Что такое стритбол и почему он настолько популярен в Латвии?

История

Его истоки можно проследить до 70-х годов прошлого века в США. Поскольку этот вид спорта прост, доступен для широкой публики и стал довольно популярным, в 1992 году гигант спортивной одежды и снаряжения „Адидас“ принял решение о создании международныхстритболув различных странах, а также чемпионата мира „Адидас“. Позже к ней обратились другие всемирно известные компании по производству спортивных товаров, а также другие.

Хотя баскетбол 3х3 становился все более популярным во многих местах, он не стал серьезным видом спорта до начала 2000-х годов. На него также начала обращать внимание Международная федерация баскетбола (ФИБА), которая увидела потенциал. Были созданы единые правила и система соревнований.

Основным побуждением ФИБА было следующее – это дополнительная возможность для стран, не располагающих таким большим суммарным ресурсом баскетболистов, а также не столь высокой популярностью этого вида спорта, добиться успеха на международном шкала.

Между тем первый экспериментальный турнир, организованный ФИБА, состоялся уже в 2007 году на Азиатских играх в Макао. Его международный дебют состоялся в 2010 году на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

Латвия – первые олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3

На Олимпийских играх в Токио в 2020 году дебютировал баскетбол 3х3. Латвийская команда (Карлис Ласманис, Агнис Чаварс, Эдгарс Круминьш и Наурис Миезис) стала первыми чемпионами. Тем временем сборная США одержала победу среди женщин.

На Олимпийские игры квалифицировались только восемь команд - Латвия, Сербия, подразделение Олимпийского комитета России (МОК), Сербия, Бельгия, Польша, Япония и Китай.

Порядок игры – все команды сыграли один на один (всего 7), шесть продолжили борьбу за медали. Обладатели первых двух мест автоматически попадали в полуфинал, а обладатели 3-6 мест соревновались в четвертьфинале.