Что такое стритбол и почему он настолько популярен в Латвии?
Этот вид баскетбола достаточно новый и все еще пытается завоевать популярность во всем мире. Тем не менее, он давно популярен в Латвии. Еще до Олимпийских игр в Токио, на которых латышам удалось завоевать золотые медали. Что такое баскетбол 3 х 3 (также называемый стритболом) и почему он так популярен в Латвии? И каковы его дальнейшие перспективы на мировой арене?
История
Его истоки можно проследить до 70-х годов прошлого века в США. Поскольку этот вид спорта прост, доступен для широкой публики и стал довольно популярным, в 1992 году гигант спортивной одежды и снаряжения „Адидас“ принял решение о создании международныхстритболув различных странах, а также чемпионата мира „Адидас“. Позже к ней обратились другие всемирно известные компании по производству спортивных товаров, а также другие.
Хотя баскетбол 3х3 становился все более популярным во многих местах, он не стал серьезным видом спорта до начала 2000-х годов. На него также начала обращать внимание Международная федерация баскетбола (ФИБА), которая увидела потенциал. Были созданы единые правила и система соревнований.
Основным побуждением ФИБА было следующее – это дополнительная возможность для стран, не располагающих таким большим суммарным ресурсом баскетболистов, а также не столь высокой популярностью этого вида спорта, добиться успеха на международном шкала.
Между тем первый экспериментальный турнир, организованный ФИБА, состоялся уже в 2007 году на Азиатских играх в Макао. Его международный дебют состоялся в 2010 году на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.
Латвия – первые олимпийские чемпионы по баскетболу 3х3
На Олимпийских играх в Токио в 2020 году дебютировал баскетбол 3х3. Латвийская команда (Карлис Ласманис, Агнис Чаварс, Эдгарс Круминьш и Наурис Миезис) стала первыми чемпионами. Тем временем сборная США одержала победу среди женщин.
На Олимпийские игры квалифицировались только восемь команд - Латвия, Сербия, подразделение Олимпийского комитета России (МОК), Сербия, Бельгия, Польша, Япония и Китай.
Порядок игры – все команды сыграли один на один (всего 7), шесть продолжили борьбу за медали. Обладатели первых двух мест автоматически попадали в полуфинал, а обладатели 3-6 мест соревновались в четвертьфинале.
После группового турнира Латвия была на третьем месте с балансом 4-3 (21:14 против Польши, 20:21 против Бельгии, 18:17 против Китая, 21:18 против Японии, 16:22 против Сербии, 15: 19 против КОК и 22:18 против Нидерландов).
В четвертьфинале Япония потерпела поражение со счетом 21:18 в ожесточенной битве, в полуфинале они потерпели сокрушительное поражение со счетом 21-8, а в финале встретились с KOK.
Финал начался для латышей неудачно, отстав от них на пять очков. После технического перерыва Латвия смогла сравнять счет, приблизившись с результатом 10:11. Вскоре после этого Круминьш получил травму, как потом выяснилось, у него была сломана лодыжка.
Круминьш пытался помочь товарищам по команде, но травма оказалась слишком серьезной. На поле продолжилась ожесточенная борьба, в результате которой команда повела лишь со счетом 14:13. Позже произошла смена лидера, пока наша команда не вышла вперед со счетом 19:18.
Для победы требовалось два очка или один точный дальний удар, который реализовал Ласманис, обеспечив Латвии исторический триумф - 21:18.
Помимо баскетбольной команды 3x3, золото OS после восстановления независимости Латвии принесли гимнаст Игорь Виронс (2000, Сидней), велосипедист BMX Марис Штромбергс (2008 в Пекине и 2012 в Лондоне), а также бобслеисты Оскарс Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс. Арвис Вилкасте и Янис Стренга на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году после последующей дисквалификации российских спортсменов.
Латвийская история игры 3 x 3
Помимо статуса олимпийских чемпионов и успеха „Riga Ghetto Basket“ в туре, истоки в Латвии можно проследить до 1993 года, когда в центре Риги проходил турнир под названием „Adidas Streetball“. город Рига. В нем приняли участие 650 команд, которые сыграли игры в общей сложности на 20 корзинах.
Спустя год было достигнуто рекордное количество участников - 991 команда, непревзойденная и по сей день. Позже несколько соревнований продолжали проходить под эгидой различных организаций с разными генеральными спонсорами.
До 2009 года стартовали еженедельные турниры „Ghetto Basket“ ассоциации „Streetbasket“, основанной Раймондом Элбакяном (в летний период, с исключениями и в другое время). Хотя баскетбол 3 x 3 в настоящее время находится под контролем Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS), ассоциация „Streetbasket“ является крупнейшим организатором турниров этого типа в стране, проводя летом более 30 мероприятий в Риге, Гризинькалнах и других местах. .
Именно на турнирах „Гетто Баскет“ выросли будущие олимпийские чемпионы. Это не единственные международные достижения команды „Riga Ghetto Basket“. Они также являются чемпионами Европы 2017 года, а через год стали вице-чемпионами континента. С другой стороны, тур ЧМ-2019 завершился на втором месте.
Между тем, женская сборная Латвии (Байга Эглите, Лиене Сталидзане, Иева Кулите и Кристине Петермане) завоевала бронзовые медали ЧЕ в 2019 году.
Правда, это был не первый международный успех Латвии. В 1994 году Динс Сташанс, Янис Кодолиньш, Викторс Кулачковскис и Эдгарс Янсонс стали чемпионами мира по стритболу Adidas. Но в том же году Андрис Кивичс, Янис Баумертс, Раймонд Фурманис и Айгарс Витолс стали чемпионами мира Reebok Blacktop в возрастной группе до 18 лет.
Важнейшие соревнования международного масштаба
Следует отметить, что международные соревнования проходят как на уровне сборной, так и на уровне клуба.
С 2012 года Кубок мира проводится под эгидой ФИБА (он же считается чемпионатом мира). Самые титулованные команды в мужском зачете – Сербия (2012, 2016, 2017, 2018), Катар (2014) и США (2019).
Что касается женщин, то США являются двукратными чемпионами (2012 и 2014 годы), а представительницы Чехии, России, Италии и Китая побеждали по одному разу.
С 2014 года ФИБА также организует чемпионаты Европы. Помимо латышей, там также одержали победу румыны (2014 год), Словения (2016 год) и Сербия (2018 год). У женщин золото завоевали сборные России (2014, 2017), Венгрии и Франции.
С 2011 года регулярно проводятся турниры в возрастных группах до 18 лет как среди юношей, так и среди девушек, а с 2015 года чемпионат Европы для этой возрастной группы и чемпионат мира 2018 года до 23 лет.
Высшим уровнем является серия соревнований „World Tour Masters“ и в них квалификации получают через турниры серии „Челленджер“, а также в других квалификационных соревнованиях. Конкуренция растет с каждым годом, и часто, когда фавориты играют несколько неудачных турниров, они остаются позади.