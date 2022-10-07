Баскетбольный клуб „Ритас“: на каких игроков стоит обратить внимание?
Статья изначально опубликована в блоге Betsafe Lazybos. 29-й сезон Литовской баскетбольной лиги (ЛКЛ) 2021-2022 гг. был чрезвычайно успешным для игроков вильнюсского баскетбольного клуба „Ритас“. Они стали чемпионами лиги. Игроки вильнюсского баскетбольного клуба „Ритас“, которые в этом году в шестой раз стали чемпионами Литвы, встречают юбилейный 30-й сезон Литовской баскетбольной лиги (ЛКЛ) в новом составе. Некоторые баскетболисты команды из чемпионской команды остались играть и в новом сезоне. Другая часть – это новые игроки.
Новые игроки
Тодд Уизерс
Один из них – американский профессиональный баскетболист Тодд УизерсЭтот высокий и атлетичный легионер, отличающийся особыми физическими данными, будет играть на позиции форварда в столичном клубе. Спортивный директор „Рыто“ Донатас Завацкас рад, что в команде есть этот атлетичный, хорошо физически развитый игрок, имеющий опыт выступлений в Европе и способный играть на нескольких позициях.
Томас Лекунус
Хотя вильнюсский „Ритас“ уже присоединился к Т. Уизерсу, приезд баскетболиста отложен по семейным обстоятельствам, поэтому клуб подписал краткосрочный контракт с Томасом Лекунасом. Это целеустремленный баскетболист с большим опытом работы в Литве, который играет в клубах нашей страны с 2013 года. Он будет играть на позиции форварда в столичном клубе. Ему 29 лет, рост 197 см, целеустремленный. У вильнюсского клуба будет возможность продлить контракт с Ленкунасом до конца сезона.
Бенедек Варади
Еще один иностранный легионер, присоединившийся к вильнюсскому клубу, – защитник Бенедек Варади. Этот боевой баскетболист родился в Венгрии и 10 лет играл в одной команде в своем родном городе.
Маргирис Нормантас
После интенсивного периода формирования команды теперь в команде будут играть семь литовских баскетболистов и пять легионеров. Атакующий защитник и нападающий Маргирис Нормантас, который вместе с командой стал чемпионом 29-го сезона, продолжит играть в новом сезоне ЛКЛ в вильнюсском клубе „Рыто“. Баскетболист известен прорывами на площадке, высокими траекториями ударов и отличной работой в защите с низкорослыми игроками соперника.
„Ритас“ с нетерпением ждет новичков
Гитис Масюлис
В июле этого года 24-летний 207-сантиметровый Гитис Масюлис подписал двухлетний контракт с клубом „Ритас“, играя на позиции тяжелого вингера .
Талантливый баскетболист завоевал серебряную и бронзовую медали в составе юниорской (до 18 лет) сборной Литвы.
Бенедекаса Варадиса пополнят
несколько новых легионеров. Бенедекас Варадис, 27-летний защитник ростом 195 см с боевым характером, 10 лет выступавший в одной команде в родном городе, приехал из Венгрии играть в Литву.
В лице Элваруса Фридрикссона
к команде „Рито“ добавился еще один защитник-легионер. Контракт был подписан с 27-летним исландцем ростом 183 см Элваром Фридрикссоном, который сезоном ранее играл в команде „Шяуляй“ и успел стать любимцем местных любителей баскетбола. Согласно опросам, Фридрикссон доминировал в категориях самого ценного игрока сезона и лучшего легионера.
Маркус Фостер
К вильнюсскому клубу присоединился еще один новичок юбилейного сезона – американец Маркус Фостер. По словам г. тренер Гедриаус Жибенос, этот 27-летний защитник ростом 191 см сильный, физически и опытный баскетболист в Европе, способный создавать возможности для набора очков не только для себя, но и для членов своей команды.
Джарвис Уильямс
Вильнюсский „Рит“ сумел сохранить в рядах своей чемпионской команды 29-летнего американца Джарвиса Уильямса (203 см). Спортивный, энергичный и рвущийся в бой баскетболист утверждает, что очень счастлив возможности защитить титул чемпиона Литвы, и называет Вильнюс своим вторым домом.
Баскетболисты, которые остались играть и в новом сезоне
Лукас Улецкас
23-летний легкий атакующий защитник ростом 199 см Лукас Улецкас – баскетболист, который также играл в прошлом сезоне и внес значительный вклад в одержанные победы, и который связал свое будущее с вильнюсской „Ритой“ и подписал с клубом долгосрочный контракт. Тренеры вильнюсского „Рыто“ описывают его как особенно хорошего метателя с дальней дистанции.
Джарвис Уильямс
Вильнюсскому клубу „Рито“ удалось сохранить высокого (203 см) американца Джарвиса Уильямса, который играл в команде 29-й сезон. Атлетичный, энергичный, быстроногий и отлично прыгающий баскетболист на позиции форварда. Но помимо этих у него есть и другие прекрасные качества – подвижность, постоянная энергия, которая отражается как в защите, так и в борьбе за подборы.
Гитис Радзявичюс
Вместе со столичным баскетбольным клубом 27-летний 197-сантиметровый легкий вингер Гитис Радзявичюс в очередной раз попытается защитить титул чемпионов, чья игра на баскетбольной площадке говорит сама за себя.
Эвалдас Кайрис
Самый возрастной игрок клуба – 31-летний высокий (207 см) полузащитник Эвалдас Кайрис, которого возглавляет помощник тренера Георгиос Дедас описывает его как очень трудолюбивого и надежного баскетболиста в защите.
Полузащитник Эвалдас Кайрис, несколько лет игравший в столичном клубе, в новом сезоне будет носить футболку клуба „Рыто“. Он давний игрок лиги Betsafe-LKL, который будет драться на позиции защитника.
В центральной линии сыграет Мартинас Эходас
25-летний полузащитник ростом 206 см Мартинас Эходас, четыре года защищавший имя столичного клуба и вернувшийся в Вильнюс после годичного перерыва.
Этот баскетболист радует болельщиков мощными ударами сверху.