Баскетбольный клуб „Ритас“: на каких игроков стоит обратить внимание?

Новые игроки

Тодд Уизерс

Один из них – американский профессиональный баскетболист Тодд УизерсЭтот высокий и атлетичный легионер, отличающийся особыми физическими данными, будет играть на позиции форварда в столичном клубе. Спортивный директор „Рыто“ Донатас Завацкас рад, что в команде есть этот атлетичный, хорошо физически развитый игрок, имеющий опыт выступлений в Европе и способный играть на нескольких позициях.

Томас Лекунус

Хотя вильнюсский „Ритас“ уже присоединился к Т. Уизерсу, приезд баскетболиста отложен по семейным обстоятельствам, поэтому клуб подписал краткосрочный контракт с Томасом Лекунасом. Это целеустремленный баскетболист с большим опытом работы в Литве, который играет в клубах нашей страны с 2013 года. Он будет играть на позиции форварда в столичном клубе. Ему 29 лет, рост 197 см, целеустремленный. У вильнюсского клуба будет возможность продлить контракт с Ленкунасом до конца сезона.

Бенедек Варади

Еще один иностранный легионер, присоединившийся к вильнюсскому клубу, – защитник Бенедек Варади. Этот боевой баскетболист родился в Венгрии и 10 лет играл в одной команде в своем родном городе.

Маргирис Нормантас

После интенсивного периода формирования команды теперь в команде будут играть семь литовских баскетболистов и пять легионеров. Атакующий защитник и нападающий Маргирис Нормантас, который вместе с командой стал чемпионом 29-го сезона, продолжит играть в новом сезоне ЛКЛ в вильнюсском клубе „Рыто“. Баскетболист известен прорывами на площадке, высокими траекториями ударов и отличной работой в защите с низкорослыми игроками соперника.

„Ритас“ с нетерпением ждет новичков

Гитис Масюлис

В июле этого года 24-летний 207-сантиметровый Гитис Масюлис подписал двухлетний контракт с клубом „Ритас“, играя на позиции тяжелого вингера .

Талантливый баскетболист завоевал серебряную и бронзовую медали в составе юниорской (до 18 лет) сборной Литвы.

Бенедекаса Варадиса пополнят