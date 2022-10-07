Самые известные спортсмены Латвии
Хотя, по разным оценкам, в настоящее время в Латвии проживает немногим менее двух миллионов человек, эта маленькая страна также может гордиться выдающимися спортсменами, известными во всем мире. В этой статье мы рассмотрим самых популярных латышей на спортивной карте мира — как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.
Кристапс Порзингис
Кристапс Порзингис был выбран под четвертым номером на драфте НБА 2015 года командой „Нью-Йорк Никс“. Когда назвали его имя, в зале раздались свистки. Несколько ведущих североамериканских СМИ также выразили недоумение по поводу того, почему долговязый латыш оказался таким удачным выбором.
Порзингис заставил критиков замолкнуть с первого дня. Он быстро завоевал любовь нью-йоркских болельщиков и прозвище „Единорог“, став известным в НБА.
Уже в 2016 году гигант спортивной одежды и снаряжения Adidas сделал латвийца самым высокооплачиваемым европейцем всех времен, после того как он подписал с этой компанией рекламный контракт.
В 2019 году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в странах Балтии после обмена между „Никс“ и „Даллас Маверикс“. Техасский клуб заключил с ним пятилетний контракт на общую сумму 158 миллионов долларов. Ранее он также был выбран для участия в Матче всех звезд за нью-йоркский клуб, но из-за разрыва крестообразной связки не смог там участвовать. В настоящее время Порзингис представляет „Вашингтон Уизардс“.
Давис Бертанс
Бертанс не так популярен, как Порзингис, но о нем по-прежнему говорят на кортах НБА. Не зря же он получил прозвище „Латвийский лазер“! Это, конечно же, происходит от золотой руки 208-сантиметрового Бертанса — а именно, его главная сила — это дальние броски, которыми он забрасывает мяч в корзину с любого положения и позиции.
Бертанс ранее блистал в рядах Wizards, где после успешного сезона 2019/20, в течение которого он набирал в среднем 15,4 очка и получил внушительный контракт – 80 миллионов долларов на пять лет. Однако в прошлом сезоне он участвовал в обменной сделке, в рамках которой его соотечественник Порзингис перебрался в „Вашингтон“, а Бертанс уже играл за „Даллас Маверикс“ во второй половине сезона.
Елена Остапенко
Елена Остапенко – единственная латвийская теннисистка, которой удалось выиграть турнир Grand Slam – это случилось уже пять лет назад, когда она потрясла спортивный мир на Открытом чемпионате Франции 2017.
В лучший момент своей карьеры, 19 марта 2018 года, она поднялась на пятую строчку в таблице WTA. Это лучший результат в истории латвийского тенниса.
Всего на счету Остапенко семь побед на турнирах уровня ITF и пять турниров уровня WTA в одиночном разряде. Латвийка также зарекомендовала себя как игрок уровня парного разряда — за свою карьеру она выиграла пять турниров уровня WTA и восемь турниров уровня ITF в парном разряде, а также один раз дошла до финала Уимблдона в смешанном парном разряде.
Игроки НХЛ
Хотя существует распространенное мнение о хоккее, что он интересует только жителей Северной Америки и некоторых европейских стран, включая Латвию, нельзя забывать и о латвийских звездах НХЛ. Ведь в Латвии огромное количество фанатов этого спорта, которые активно болеют за любимых команд и зачастую даже активно пытаются предсказать исход игр делая ставки на хоккей .
В настоящее время у Латвии пять игроков в НХЛ: Рудольфс Бальсерс играет за „Флорида Пантерз“, Тоедорс Блюгерс за „Питтсбург Пингвинз“, Кристиан Рубинс за „Оттава Сенаторз“, Земгус Гиргенсонс за „Баффало Сейбрз“, а Элвис Мерзликинс представляет „Коламбус Блю Джекетс“.
Самыми популярными из них являются последние два. На счету Гиргенсонса восемь сезонов в НХЛ (один пропущен из-за травмы), в том числе два матча Матча звезд. Это, конечно же, благодаря настойчивому голосованию латвийских болельщиков! Именно из-за его безумного количества голосов руководство лиги решило изменить формат голосования. Потому что, скажем прямо, Гиргенсонс не заслужил бы такой чести за свои игровые достижения.
С другой стороны, Мерзликинс, играющий на позиции вратаря, сразу привлек внимание всех болельщиков НХЛ. И не зря Элвиса называют рок-звездой из-за его личности! Он не стеснялся заявлять об этом не только на поле, регулярно делая крутые сейвы, но и в интервью до и после игр. Харизма и яркая личность определенно принесли Мерзликиным большую известность в мире.
А для тех, кто не думает, что НХЛ смотрит мало людей, средний рейтинг игр плей-офф Кубка Стэнли за последние десять лет составляет 4,6 миллиона зрителей за игру. Не так уж и плохо, правда?
Пляжный волейбол
Этот вид спорта завоевывает все большую популярность на спортивной карте мира. Хотя результаты последних нескольких лет были не такими хорошими, как хотелось бы дуэту, сочетание имен Александр Самойловс (также известный среди фанатов как Король Лев) / Янис Шмединьш во многих местах знакомо. Особенно в странах, где пляжный волейбол пользуется большим уважением.
Они трехкратные победители мирового тура FIVB, а также чемпионы Европы. Однако этой формации не удалось выиграть медаль на Олимпийских играх, но Шмединьш сделал это в Лондоне в 2012 году, все еще играя с Мартиньшем Плявиньшем, когда была завоевана бронза.
Кстати, Плявиньш был очень близок к тому, чтобы повторить этот успех в паре с Эдгарсом Точем на прошлой Олимпиаде, но в итоге вынужден был довольствоваться четвертым местом.
Главный женский дуэт Тина Граудиня - Анастасия Кравченок в последние годы переживает стремительный рост популярности. Они двукратные чемпионы Европы - в 2019 и 2022 годах. Точно так же им удалось дойти до медальных игр на Олимпиаде в Токио, но, как и у латвийских мужчин, они оказались на четвертом месте.
Майрис Бриедис
Боксер Майрис Бриедис в настоящее время является очень неоднозначной фигурой в латвийском обществе. Его высказывания и взгляды на важные для общества вопросы не всегда были до конца понятны широкой общественности.
Латвиец, похоже, вызвал наибольший резонанс, когда попытался привлечь внимание известного ютубера Джейка Пола, который занялся боксерской карьерой. Бриедис по-разному пытался бросить ему вызов, но ответа не было.
Бриедис был чемпионом мира в нескольких весовых категориях — менее престижной IBA (Международная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация). Бриедис также выиграл Всемирную боксерскую суперсерию во втором сезоне в весовой категории до 90,7 кг.
Самым известным его соперником был действующий чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик из Украины, против которого Бриедис потерпел первое поражение в профессиональной карьере в 2018 году, уступив украинцу решением судей.
Другие известные спортсмены
О достижениях Дукурса и успешных выступлениях на мировой арене говорят достаточно много. Он 11-кратный победитель серии МК и в общей сложности поднимался на подиум 90 раз. На его счету 12 чемпионатов Европы и одна серебряная медаль, два серебра Олимпийских игр и шесть золотых медалей чемпионатов мира.
В то же время следует отметить, что только 15 стран мира занимаются этой сферой на профессиональном уровне. Но одно нельзя отрицать – Дукурс однозначно лучший представитель спорта всех времен, и вряд ли его рекорды будут переписаны в ближайшее время. Самым большим сожалением Дукурса, безусловно, является то, что в полном комплекте медалей отсутствует олимпийское золото. К сожалению, он ее никогда не получит, так как недавно Дукурс объявил о завершении карьеры.
Известность получили также представители автоспорта мирового уровня Паулс Йонасс и Рейнис Нитишс. Нитишс является бронзовым призером чемпионата мира FIA по ралли-кроссу 2014 года, и в том же году он также был выбран самым популярным спортсменом в Латвии.
При этом Йонасс может гордиться не только 152 тысячами подписчиков в Instagram, но и тем, что он первый автоспортсмен из Латвии, ставший чемпионом мира в классе MX2. Он многократный чемпион Балтии и двукратный чемпион мира среди юниоров. Список его достижений длинный и обещает только расти, поскольку Джонассу всего 25 лет.