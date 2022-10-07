Самые известные спортсмены Латвии

Елена Остапенко – единственная латвийская теннисистка, которой удалось выиграть турнир Grand Slam – это случилось уже пять лет назад, когда она потрясла спортивный мир на Открытом чемпионате Франции 2017.

Бертанс ранее блистал в рядах Wizards, где после успешного сезона 2019/20, в течение которого он набирал в среднем 15,4 очка и получил внушительный контракт – 80 миллионов долларов на пять лет. Однако в прошлом сезоне он участвовал в обменной сделке, в рамках которой его соотечественник Порзингис перебрался в „Вашингтон“, а Бертанс уже играл за „Даллас Маверикс“ во второй половине сезона.

Бертанс не так популярен, как Порзингис, но о нем по-прежнему говорят на кортах НБА. Не зря же он получил прозвище „Латвийский лазер“! Это, конечно же, происходит от золотой руки 208-сантиметрового Бертанса — а именно, его главная сила — это дальние броски, которыми он забрасывает мяч в корзину с любого положения и позиции.

В 2019 году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в странах Балтии после обмена между „Никс“ и „Даллас Маверикс“. Техасский клуб заключил с ним пятилетний контракт на общую сумму 158 миллионов долларов. Ранее он также был выбран для участия в Матче всех звезд за нью-йоркский клуб, но из-за разрыва крестообразной связки не смог там участвовать. В настоящее время Порзингис представляет „Вашингтон Уизардс“.

Уже в 2016 году гигант спортивной одежды и снаряжения Adidas сделал латвийца самым высокооплачиваемым европейцем всех времен, после того как он подписал с этой компанией рекламный контракт.

Кристапс Порзингис был выбран под четвертым номером на драфте НБА 2015 года командой „Нью-Йорк Никс“. Когда назвали его имя, в зале раздались свистки. Несколько ведущих североамериканских СМИ также выразили недоумение по поводу того, почему долговязый латыш оказался таким удачным выбором.

В лучший момент своей карьеры, 19 марта 2018 года, она поднялась на пятую строчку в таблице WTA. Это лучший результат в истории латвийского тенниса.

Всего на счету Остапенко семь побед на турнирах уровня ITF и пять турниров уровня WTA в одиночном разряде. Латвийка также зарекомендовала себя как игрок уровня парного разряда — за свою карьеру она выиграла пять турниров уровня WTA и восемь турниров уровня ITF в парном разряде, а также один раз дошла до финала Уимблдона в смешанном парном разряде.

Игроки НХЛ

Хотя существует распространенное мнение о хоккее, что он интересует только жителей Северной Америки и некоторых европейских стран, включая Латвию, нельзя забывать и о латвийских звездах НХЛ. Ведь в Латвии огромное количество фанатов этого спорта, которые активно болеют за любимых команд и зачастую даже активно пытаются предсказать исход игр делая ставки на хоккей .

В настоящее время у Латвии пять игроков в НХЛ: Рудольфс Бальсерс играет за „Флорида Пантерз“, Тоедорс Блюгерс за „Питтсбург Пингвинз“, Кристиан Рубинс за „Оттава Сенаторз“, Земгус Гиргенсонс за „Баффало Сейбрз“, а Элвис Мерзликинс представляет „Коламбус Блю Джекетс“.

Самыми популярными из них являются последние два. На счету Гиргенсонса восемь сезонов в НХЛ (один пропущен из-за травмы), в том числе два матча Матча звезд. Это, конечно же, благодаря настойчивому голосованию латвийских болельщиков! Именно из-за его безумного количества голосов руководство лиги решило изменить формат голосования. Потому что, скажем прямо, Гиргенсонс не заслужил бы такой чести за свои игровые достижения.

С другой стороны, Мерзликинс, играющий на позиции вратаря, сразу привлек внимание всех болельщиков НХЛ. И не зря Элвиса называют рок-звездой из-за его личности! Он не стеснялся заявлять об этом не только на поле, регулярно делая крутые сейвы, но и в интервью до и после игр. Харизма и яркая личность определенно принесли Мерзликиным большую известность в мире.