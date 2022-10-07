За рубежом
07.10.2022, 09:25

RusDelfi в Грузии | Грузинская предпринимательница: на дорогах огромные пробки из-за количества людей. Россияне не спасут наш туристический бизнес

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Tbilisi
Tbilisi
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Репортер RusDelfi продолжает исследовать заполненные россиянами улицы грузинских городов. Владелица фирмы по производству товаров для детей Тамар Кобахидзе рассказала о том, как обстоят дела с бизнесом в Грузии, поможет ли наплыв россиян восстановить туристический сектор и чего хочет молодое поколение грузинских предпринимателей.

Тамар Кобахидзе - владелица грузинского бренда по производству различной продукции для детей. Они занимаются производством развивающих игрушек, одежды, книг и сенсорных ковриков. Компания существует на грузинском рынке уже более трех лет.

Тамар бывала в Эстонии, в других европейских странах и, по ее словам, копания движется в европейском направлении, ставит цель выйти на европейский рынок.

Насколько крепки связи между ЕС и Грузией в сфере бизнеса, особенно сейчас?

Сейчас в Грузии много различных проектов, организованных Евросоюзом, чтобы поддержать грузинских предпринимателей, помочь нам быть ближе к европейскому рынку, точно знать, какие стандарты запрашивает Европа для определенного продукта и определенных секторов. Я, например, занимаюсь, в основном, игрушками, для них есть свои европейские стандарты, которым наша продукция полностью соответствует.

Насколько вам важен европейский рынок по сравнению с, например, азербайджанским или армянским?

У меня почти 12-летний опыт в бизнесе, я работала в разных проектах с европейскими странами. Так что могу сказать, что очень важен. Европейцы работают совершенно по-другому, не так, как грузины. И мы, новое поколение, учимся работать так же качественно, как в Европе. Мы уже сделали несколько шагов в этом направлении. В Грузии огромная сеть предпринимателей, из разных сфер.

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