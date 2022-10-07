RusDelfi в Грузии | Грузинская предпринимательница: на дорогах огромные пробки из-за количества людей. Россияне не спасут наш туристический бизнес(3)
Репортер RusDelfi продолжает исследовать заполненные россиянами улицы грузинских городов. Владелица фирмы по производству товаров для детей Тамар Кобахидзе рассказала о том, как обстоят дела с бизнесом в Грузии, поможет ли наплыв россиян восстановить туристический сектор и чего хочет молодое поколение грузинских предпринимателей.
Тамар Кобахидзе - владелица грузинского бренда по производству различной продукции для детей. Они занимаются производством развивающих игрушек, одежды, книг и сенсорных ковриков. Компания существует на грузинском рынке уже более трех лет.
Тамар бывала в Эстонии, в других европейских странах и, по ее словам, копания движется в европейском направлении, ставит цель выйти на европейский рынок.
Насколько крепки связи между ЕС и Грузией в сфере бизнеса, особенно сейчас?