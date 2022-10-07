RusDelfi в Грузии | Грузинская предпринимательница: на дорогах огромные пробки из-за количества людей. Россияне не спасут наш туристический бизнес

Сейчас в Грузии много различных проектов, организованных Евросоюзом, чтобы поддержать грузинских предпринимателей, помочь нам быть ближе к европейскому рынку, точно знать, какие стандарты запрашивает Европа для определенного продукта и определенных секторов. Я, например, занимаюсь, в основном, игрушками, для них есть свои европейские стандарты, которым наша продукция полностью соответствует.



Насколько вам важен европейский рынок по сравнению с, например, азербайджанским или армянским?



У меня почти 12-летний опыт в бизнесе, я работала в разных проектах с европейскими странами. Так что могу сказать, что очень важен. Европейцы работают совершенно по-другому, не так, как грузины. И мы, новое поколение, учимся работать так же качественно, как в Европе. Мы уже сделали несколько шагов в этом направлении. В Грузии огромная сеть предпринимателей, из разных сфер.