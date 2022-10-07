СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | Режиссер „Свидетелей Путина“: шаг за шагом общество безропотно подчинялось всему, что ему навязывали
В переломные для России годы известному российскому режиссёру Виталию Манскому удалось выпустить серию фильмов о ключевых фигурах в истории современной России: Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине и Владимире Путине. „Свидетели Путина“ появились из архивного материала 1999—2001 годов, на котором запечатлено восхождение Владимира Путина на должность президента Российской Федерации. RusDelfi поговорил с режиссером о личности Путина, о точке невозврата и об актуальности фильма сейчас.
Виталий Манский — один из самых известных российских кинодокументалистов, продюсер, президент международного фестиваля русскоязычного неигрового кино „Артдокфест“. Виталий Манский родом из Львова, позднее он переехал в Москву, окончил ВГИК, а после распада СССР стал гражданином России. Его работы были успешны на международных фестивалях, вызывали резонанс в России. В 2015 году режиссер эмигрировал в Европу.