За рубежом
07.10.2022, 07:20

СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | Режиссер „Свидетелей Путина“: шаг за шагом общество безропотно подчинялось всему, что ему навязывали

 

В переломные для России годы известному российскому режиссёру Виталию Манскому удалось выпустить серию фильмов о ключевых фигурах в истории современной России: Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине и Владимире Путине. „Свидетели Путина“ появились из архивного материала 1999—2001 годов, на котором запечатлено восхождение Владимира Путина на должность президента Российской Федерации. RusDelfi поговорил с режиссером о личности Путина, о точке невозврата и об актуальности фильма сейчас.

Виталий Манский — один из самых известных российских кинодокументалистов, продюсер, президент международного фестиваля русскоязычного неигрового кино „Артдокфест“. Виталий Манский родом из Львова, позднее он переехал в Москву, окончил ВГИК, а после распада СССР стал гражданином России. Его работы были успешны на международных фестивалях, вызывали резонанс в России. В 2015 году режиссер эмигрировал в Европу.

В основу фильма „Свидетели Путина“ легли кадры Виталия Манского, которые сохранились в его архиве съемок предвыборного фильма о Путине в 2000 году. Центр сюжета – один день, 25 марта 2000 года. В этот день после „новогодней“ отставки Бориса Ельцина состоялись досрочные выборы президента России. Манский тогда несколько часов снимал предвыборный штаб Путина, в том числе и непротокольное, неожиданно человечное общение с новоизбранным президентом и его ближайшими соратниками.

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