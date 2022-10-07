СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | Режиссер „Свидетелей Путина“: шаг за шагом общество безропотно подчинялось всему, что ему навязывали

Виталий Манский — один из самых известных российских кинодокументалистов, продюсер, президент международного фестиваля русскоязычного неигрового кино „Артдокфест“. Виталий Манский родом из Львова, позднее он переехал в Москву, окончил ВГИК, а после распада СССР стал гражданином России. Его работы были успешны на международных фестивалях, вызывали резонанс в России. В 2015 году режиссер эмигрировал в Европу.

В основу фильма „Свидетели Путина“ легли кадры Виталия Манского, которые сохранились в его архиве съемок предвыборного фильма о Путине в 2000 году. Центр сюжета – один день, 25 марта 2000 года. В этот день после „новогодней“ отставки Бориса Ельцина состоялись досрочные выборы президента России. Манский тогда несколько часов снимал предвыборный штаб Путина, в том числе и непротокольное, неожиданно человечное общение с новоизбранным президентом и его ближайшими соратниками.