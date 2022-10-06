ОТ РЕДАКЦИИ | Нооскоп Кае Каллас здесь не поможет

Когда малоизвестный Антон Вайно стал в 2016 году руководителем администрации Владимира Путина, СМИ начали лихорадочно искать о нем хоть какую-то информацию. Конечно, вспомнили про его деда - Карла Вайно и обнаружили его эстонское происхождение. Но главной находкой его биографии стал некий „нооскоп“. Журналисты прочитали научную статью Антона Вайно про нооскоп, в которой он рассказывает, как этим прибором правильно измерять ноосферу. Вайно-внук в своей статье отмечает, что нооскоп на самом деле существует, но в действительности ученые ничего не слышали о таком приборе. Пожали плечами и забыли.

Нооскоп Вайно сразу вспомнился, когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед Рийгикогу заявила, что существуют „молекулы электричества“, которых теперь стало меньше. Когда у нее спросили, что же это за молекулы, она исправилась и ответила, что у электричества электроны, а молекулы - у газа. Всё верно. Такие молекулы действительно существуют в химии, они электрически нейтральные, а электричество - явление физическое. Электрический заряд может быть у элементарных частиц, у электронов, так что Кая Каллас здесь не ошибласть.

Но дело, как известно, в другом. Странно слышать рассуждения премьер-министра на парралельную тему, в то время как большинство населения Эстонии и предприятия всерьез обеспокоены ценами на электричество. Им не интересны ни молекулы, ни электроны, ни их количество. Они ждут от правительства действенных мер для решения этой проблемы. Правительство Каллас обещало ввести универсальный тариф, но это предложение сразу же подверглось критике как „неработающее“. Во-первых, критикуют слишком высокую цену универсального тарифа, во-вторых, никто не знает, как этот тариф будет меняться в будущем, потому что он не фиксирован. Кроме того, не до конца ясно, кто из предпринимателей сможет получить электричество по универсальному тарифу, а кто нет, потому что критерии для этого тоже на разработаны достаточно ясно.