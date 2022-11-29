Хоштария: совершенно немыслимо, что Украина без Грузии подает заявку в НАТО

Смотря на то, что сейчас происходит в Украине, Путин может напасть на Грузию?

Сказать очень сложно, самый главный вопрос для нас стоит так: насколько Грузия готова к разным сценариям развития событий? От России не ожидать нападения просто невозможно. Потому что это зависит не от того, как ты себя ведешь, а от того, что задумал Путин. И единственная защита от этого, особенно, в случае Грузии, когда силы совершенно не сопоставимы, это защита со стороны Запада. И политическая, и оборонная. Этого всего у нас нет. И проблема в том, что за эти годы у нас не усиливается, а сокращается поддержка в сфере обороны со стороны Запада. Ухудшаются и политические связи: за последние месяцы происходят прямые конфликты с европарламентариями. Правительство на них нападает, говорит, что они нечестные люди, что они хотят втянуть нас в войну.

И на этом фоне, конечно, чувства защищенности никакого нет. Весь мир гадает, использует ли он ядерное оружие. Это агрессор, которого просто надо пресечь, отрезать, как опухоль. В ином случае у него могут быть совершенно разные затеи. У него были затеи и в Сирии, и в Украине, Грузии, он может делать все, что угодно.

Как вам кажется, может ли Путин объявить о присоединении Абхазии и Осетии, как он сделал с т.н. „ДНР“ и „ЛНР“?

Тоже не исключено, конечно.

Сейчас Россия контролирует эти территории?

Да, но оттуда пришлось вывозить российских военнослужащих.

Естественно, для нас это будет огромной проблемой. Но в принципе цена признания гораздо ниже, потому что мы видим, что он признает, но отступает. Поэтому я считаю, что будущее Грузии в том числе оккупированных территорий в большой мере зависит от исхода войны. Мы не считаем, что ничего не делаем. Мы воевали, у нас был опыт войны, у нас много беженцев, у нас много убитых, погибших. То есть мы через это проходили. Более того, когда Грузия была мишенью России, тогда Запад не встал на нашу защиту.