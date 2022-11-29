Хоштария: совершенно немыслимо, что Украина без Грузии подает заявку в НАТО(3)
Грузинская оппозиционерка Елена Хоштария в интервью RusDelfi сказала, что Россия может присоединить Абхазию и Осетию по примеру „ДНР“.
Смотря на то, что сейчас происходит в Украине, Путин может напасть на Грузию?
Сказать очень сложно, самый главный вопрос для нас стоит так: насколько Грузия готова к разным сценариям развития событий? От России не ожидать нападения просто невозможно. Потому что это зависит не от того, как ты себя ведешь, а от того, что задумал Путин. И единственная защита от этого, особенно, в случае Грузии, когда силы совершенно не сопоставимы, это защита со стороны Запада. И политическая, и оборонная. Этого всего у нас нет. И проблема в том, что за эти годы у нас не усиливается, а сокращается поддержка в сфере обороны со стороны Запада. Ухудшаются и политические связи: за последние месяцы происходят прямые конфликты с европарламентариями. Правительство на них нападает, говорит, что они нечестные люди, что они хотят втянуть нас в войну.
И на этом фоне, конечно, чувства защищенности никакого нет. Весь мир гадает, использует ли он ядерное оружие. Это агрессор, которого просто надо пресечь, отрезать, как опухоль. В ином случае у него могут быть совершенно разные затеи. У него были затеи и в Сирии, и в Украине, Грузии, он может делать все, что угодно.
Как вам кажется, может ли Путин объявить о присоединении Абхазии и Осетии, как он сделал с т.н. „ДНР“ и „ЛНР“?
Тоже не исключено, конечно.
Сейчас Россия контролирует эти территории?
Да, но оттуда пришлось вывозить российских военнослужащих.
Естественно, для нас это будет огромной проблемой. Но в принципе цена признания гораздо ниже, потому что мы видим, что он признает, но отступает. Поэтому я считаю, что будущее Грузии в том числе оккупированных территорий в большой мере зависит от исхода войны. Мы не считаем, что ничего не делаем. Мы воевали, у нас был опыт войны, у нас много беженцев, у нас много убитых, погибших. То есть мы через это проходили. Более того, когда Грузия была мишенью России, тогда Запад не встал на нашу защиту.
Они, конечно, отреагировали: (тогдашний президент США) Буш послал военные самолеты с гуманитарной помощью. Это был сигнал того, что Путину стоит остановиться. Был саммит НАТО, приехало 5 президентов из наших соседних государств. Мы подписали важные документы. Главная ошибка, что не было осознания - это стратегия Путина против Запада. Если бы это тогда все поняли, то следующего шага в сторону Украины просто бы не было. А Путин понял, что он может хорошо блефовать, хорошо обводить западные страны.
Украина подала заявку на вступление в НАТО. Грузия подала или изъявила желание тоже подать?
Совершенно немыслимо, что Украина без Грузии подает заявку в НАТО. Потому что в 2008 году, когда было первое, самое важное решение в отношении нашего региона на саммите в Бухаресте, НАТО заявило, что Грузия и Украина станут членами НАТО вместе. То есть нас рассматривали, как единое целое, как региональный пакет. А сейчас наше отдаление от НАТО, запада и наша связь с Россией настолько усилились, что никто даже не думает о том, что это правительство подаст заявку на вступление в НАТО, потому что они сделали все, чтобы получить отказ.
А это вообще реально, учитывая, что 20% Грузии оккупировано?
Конечно, Украина вообще подает заявку во время войны. Сейчас в мире пересматриваются все подходы. То, что Грузии во время оккупации не дали план действий для членства в НАТО, мы все увидели, как это понравилось России.
Россия получила неограниченное влияние на НАТО, на вето на решения альянса. Получилось так, что если Россия начнет где-то конфликт, это может приостановить расширение НАТО. Но есть при этом аналогия в истории, когда Германия вступила в НАТО, хотя она тоже была частично оккупирована. Когда Литва вступала, тогда тоже не было законченной демаркации. Технически, возможность сделать так, чтобы это не вызвало конфликт между НАТО и Россией, есть. Это политическое решение. Собирается ли НАТО заботиться о безопасности в этом регионе по соседству с Россией? Раньше они от этого отказывались, а сейчас понятно, что из-за этого вакуума в системе безопасности в регионе Грузия получила практически европейскую роль в возможном конфликте. Во-вторых, мы находимся на гране Третьей мировой войны, ядерной войны.
Уроки истории говорят нам о том, что оставлять такие регионы без каких-то систем безопасности (НАТО, двусторонние гарантии безопасности) особенно рядом с такой Россией, которая не соблюдает международное право - это большая головная боль не просто для нас, а для Европы.