WSJ: РФ стала главным „поставщиком“ тяжелого оружия для ВСУ
Российская армия стала крупнейшим „поставщиком“ тяжелого вооружения для Украины, утверждает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения украинских военных и полученные из открытых источников данные аналитиков компании Oryx, пишет DW.
Согласно информации Oryx, украинские вооруженные силы захватили 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных боевых машин и 44 реактивных системы залпового огня. Реальное количество захваченной Украиной российской техники может быть еще больше, указывает WSJ.
В публикации отмечается, что значительное количество техники перешло к украинской армии при отступлении РФ в Харьковской области, в ходе которого российские войска оставили свое тяжелое вооружение и склады с боеприпасами. В то же время Россия, по данным аналитиков, с февраля захватила 109 украинских танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 63 БМП.