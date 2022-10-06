WSJ: РФ стала главным „поставщиком“ тяжелого оружия для ВСУ

В публикации отмечается, что значительное количество техники перешло к украинской армии при отступлении РФ в Харьковской области, в ходе которого российские войска оставили свое тяжелое вооружение и склады с боеприпасами. В то же время Россия, по данным аналитиков, с февраля захватила 109 украинских танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 63 БМП.