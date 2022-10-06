06.10.2022, 09:45
DELFI В УКРАИНЕ | На детских площадках снова смех — как оживает после оккупации Ирпень
ФОТО и ВИДЕО
Разрушенный российскими войсками Ирпень восстанавливается. То, что можно восстановить, — ремонтируется, все прочее — сносится.
В Ирпене повсюду шум строек. На улицах уже многолюдно, жители вернулись сюда семьями. В местном парке „Покровский“ гуляют парочки, мамы и папы с детьми.
На детской площадке еще шумнее, чем на стройке. Дети общаются между собой на русском и украинском языках. В сторонке от площадки стоят три мальчика с игрушечными автоматами. Охраняют.