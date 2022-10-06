За рубежом
06.10.2022, 09:45

DELFI В УКРАИНЕ | На детских площадках снова смех — как оживает после оккупации Ирпень

 
ФОТО и ВИДЕО

Разрушенный российскими войсками Ирпень восстанавливается. То, что можно восстановить, — ремонтируется, все прочее — сносится.

В Ирпене повсюду шум строек. На улицах уже многолюдно, жители вернулись сюда семьями. В местном парке „Покровский“ гуляют парочки, мамы и папы с детьми.

На детской площадке еще шумнее, чем на стройке. Дети общаются между собой на русском и украинском языках. В сторонке от площадки стоят три мальчика с игрушечными автоматами. Охраняют.

RusDelfi
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