DELFI В УКРАИНЕ | На детских площадках снова смех — как оживает после оккупации Ирпень

В Ирпене повсюду шум строек. На улицах уже многолюдно, жители вернулись сюда семьями. В местном парке „Покровский“ гуляют парочки, мамы и папы с детьми.

На детской площадке еще шумнее, чем на стройке. Дети общаются между собой на русском и украинском языках. В сторонке от площадки стоят три мальчика с игрушечными автоматами. Охраняют.