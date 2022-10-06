Эксклюзив RusDelfi | Оппозиционерка: российский олигарх захватил власть в Грузии, министр здравоохранения - его дантист, в МВД - бывший охранник(30)
Грузинская оппозиционерка, председатель партии Dora Елена Хоштария рассказала репортеру RusDelfi о плачевной ситуации в местной политике и о росте антизападных настроений в Грузии.
Мне сразу сказали, что в Грузии сейчас прогрузинское и прорусское правительство. Что это значит и так ли это?
На самом деле „прогрузинское“ - это эвфемизм для того, чтобы сказать „прорусское“. Потому что под прогрузинским часто подразумевают „не прозападное“. Что автоматически означает пророссийское. Я думаю, что война в Украине показала - правительство находится под влиянием российской политики. Но эти вопросы были еще с 2012 года, когда к власти пришла партия „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“.
Страной неформально руководит российский олигарх - Бидзина Иванишвили (основатель банка „Российский кредит“ - прим. RusDelfi). Он был премьер-министром, потом ушел в отставку, но продолжает влиять на политику. Он нажил свое богатство в 90-х годах в России, владеет каким-то процентом акций „Газпрома“, у него очень близкие связи с олигархами-бандитами.
С самого начала возникли вопросы, было понятно, что эта команда будет вести Грузию в направлении России. Естественно, в Грузии, где большая часть населения - прозападная и даже на фоне русской пропаганды 85% за членство в Евросоюзе и НАТО, он не смог бы с самого начала заявить: „Мы - пророссийские“. Поэтому ему нужны были такие эвфемизмы, как „прогрузинские“. То есть не то, чтобы объявлять, что русские - хорошие, но чтобы, например, замедлить темп интеграции в Евросоюз и в НАТО. Отказаться от этого он не осмелился, конечно. Но практически отношения с НАТО были очень серьезно ограничены. С Евросоюзом тоже - мы получили только то, что уже было разрешено, никаких новых шагов предпринято не было. Более того, например, зависимость Грузии от торговли с Россией выросла. Также у нас действует достаточно антизападная российская пропаганда, которую поддерживает непосредственно правительство.
Как это возможно? В Грузии повсюду европейские флаги.
В том-то и дело, что наше население проукраинское и прозападное, а правительство - пророссийское.
Кто выбрал это правительство?
У нас нет демократии. Когда ты можешь фальсифицировать выборы, когда у тебя суд подконтрольный, когда ты закрываешь или арестовываешь оппозиционные СМИ, когда ты нападаешь на политических оппонентов, когда ты преследуешь правительственные организации, то ты можешь просто захватить власть. Тем более, если денег больше, чем во всем грузинском бюджете.
Иванишвили назначает премьер-министров (нынешний премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России - прим. RusDelfi). Назначает министров. Например, его зубной врач была министром здравоохранения, его личный охранник - министром внутренних дел, его банкир - премьер-министром, другой его банкир - председателем службы безопасности. То есть он полностью контролирует правительство, они этого даже не скрывают.
Как так получилось, что в 2000-х Грузия пошла по европейскому пути, провела много реформ. И со стороны казалось, что вы идете в этом направлении. Оказывается, наоборот, сделали шаг назад.
В том-то и дело, что этот эксперимент, „революция роз“ (смена власти в Грузии в ноябре 2003 года - прим. RusDelfi), которая привела нас к интенсивным демократическим реформам, - это было совершенно неприемлемо для России. С одной стороны потому, что установление эффективно действующей демократии в соседстве с Россией — было в принципе неприемлемо, как идея перемен и ухода от постсоветского идеала. Это раз. А второе - этот демократический путь нас вел напрямую к интеграции в Евросоюз и в НАТО. И это, конечно, тоже было неприемлемо для России, как и в случае Украины. Поэтому у нас тут был 2008 год: война, прямое вторжение, а после этого я считаю, что Путин вложил деньги в какие-то внутренние спецоперации и перемены. Он очень сильно использовал пропаганду, деньги, влияние, свои связи.
Иванишвили вообще закрыл вопрос с НАТО, ничего не делает для вступления в Евросоюз. Мы даже докатились до момента, когда ЕС дает возможность ускоренной интеграции Молдове и Украине, но отказывает Грузии, хотя Украина сильно отставала от Грузии. Сейчас правительство в открытую нападает на послов Америки, послов Евросоюза. Естественно, нынешнюю власть критикуют, так как она не оказывает гуманитарную помощь Украине, в отличие от народа.
У нас сложился такой контраст, с одной стороны у нас прозападное большинство, с другой - пророссийское меньшинство, которое просто ухватило власть.
Поэтому Грузия не ввела санкции против России сейчас?
Конечно, это тоже одно из проявлений их позиции. У нас есть подозрение, что территория Грузии используется для обхода санкций. Например, для полета иранских самолетов через грузинскую территорию в Москву. Как раз в то время, когда Иран предоставлял оружие России.
Были случаи входа российских подозрительных кораблей с грузом, с какими-то товарами, которые неизвестно кто контролирует. То есть было подозрение в обходе санкций. И разные-разные другие аргументы.
Как вы думаете, этот приток россиян, который происходит сейчас, как-то может повлиять на внутреннюю безопасность Грузии?
На безопасность определенно. У нас было две волны. Первая - с начала войны, когда ввели санкции, тогда многим стало некомфортно жить в стране, где нет McDonalds или Zara. Во время первой волны мы требовали введения определенных ограничений, визового режима, чтобы фильтровать приезжающих. Вдобавок, требуем ввести ограничения прав на собственность, приобретения собственности на территории Грузии, право на проживание в Грузии ограничить во времени.
И это все не то, что не ввели, наоборот, абсолютно никаких ограничений не вводили.
Вторая волна пошла после мобилизации. И мы тут тоже говорим о том, что такой приток людей, который совершенно не контролируется, может привести к втягиванию каких-то агентов служб безопасности, которые могут в любой момент вызвать конфликт на месте. То есть это совершенно непонятные, неконтролируемые люди. Представляете, в течение 10 лет наше правительство не обнаружило ни одного российского агента.
Как это возможно?
Вот вообще ни одного. Это говорит о том, что у них просто нет интереса. Фильтрация российских агентов очень высокая, и в этом смысле, конечно, в стране, которая оккупирована, в стране, с которой нет визового режима, в стране, которая прямо граничит с Россией, вот так просто открывать двери и впускать этих людей, которые в своем большинстве совершенно не уважают грузинскую территориальную целостность... Они отказываются признавать факт оккупации, говоря, что им просто об этом неизвестно. Или для них создает дискомфорт украинский флаг или стикер с надписью „Путин - х****“.
В Грузии есть россияне, которые протестуют против украинских флагов?
Их большинство. Были стычки, есть видеозаписи. В том-то и дело, что это же русские. Это не те люди, у которых во всем виноват Путин, а они поддерживают Украину или их беспокоит война, они убегают от режима. Нет, это просто люди, которые не хотят воевать физически, но идею войны они не отрицают.
В интернете часто пишут, что в Грузии проходят протесты. Вы как оппозиционер видите возможность для народа сменить власть?
Наверное, это вопрос на миллион. Мы где-то с начала 2017 года находимся в постоянном цикле кризиса. Каждый политический сезон проходят огромные митинги, демонстрации, протесты, столкновения с полицией. Последняя волна была связана с поддержкой Украины и ЕС. Самый большой митинг после 99-го года. Но при власти олигарха, который обладает такой мощью, реальная политическая жизнь складывается так: служба безопасности преследует абсолютно всех оппозиционеров, личная жизнь совершенно не защищена. Часть оппозиции в тюрьме, часть медиа-владельцев в тюрьме, угрожают финансовыми санкциями политическим и медиаорганизациям, бизнес под контролем, полиция политическая, суд политический.
Вас тоже это касается?
Меня пару раз арестовывали, около 10 000 санкций финансовых, но я их просто не плачу и мне на них плевать. Они специально повысили суммы штрафов. Один раз меня арестовали в прямом эфире, потому что я протестовала против торговли с Россией на фоне Украины.
Ощущаете слежку за собой?
Конечно, это даже не вопрос. Обычное дело, мы все так живем. И я не самый худший случай, на меня уголовное дело не завели, я не сидела месяцами или годами, но представители практически всех партий находятся под уголовными расследованиями, совершенно абсурдным. В условиях такого тотального контроля мы считаем, что избавление от такого режима - это наша совместная задача с нашими западными друзьями. Мы видим этот путь следующим образом: с одной стороны, персональные санкции со стороны наших западных партнеров для тех людей, про которых мы говорим, что их нужно наказывать за связи с Россией. То есть персональные санкции, которые ударят по этой вертикали власти Иванишвили. А с другой стороны, внутренние протесты, консолидированные протесты. Но это, честно, нелегко. Пропаганда работает против оппозиции. Но у нас другого пути нет. Или мы на этом этапе истории избавляемся от этого правительства и идем на запад вместе с Украиной, или мы остаемся страной с неопределенным будущем вместе с Россией.
То есть единственное решение, чтобы Грузия жила лучше - это смена правительства?
Совершенно точно. И я это говорю не потому, что я в оппозиции, а потому что мы перепробовали все пути и диалога, и реформ, и перераспределения власти, и компромисса. И не только мы, это все происходило при посредничестве наших американских друзей. Были переговоры между оппозицией и правительством, вместе с американцами подписали документы, все нарушается.
Напомню, Европарламент и Еврокомиссия заявили, что без деолигархизации страны у нас нет перспективы европейского будущего. Поэтому это не мое субъективное мнение. Эта власть уже исчерпала всякий ресурс улучшения ситуации.
В нашей стране многие знают Михаила Саакашвили. Что с ним сейчас?
Он - политический заключенный, он сейчас в больнице, его состояние резко ухудшилось, когда он приехал. Он объявил голодовку. Он вернулся, понимая, что сядет в тюрьму. Хотя, в отличие от Алексея Навального, он надеялся, что будет более сильный протест или даже смена власти. Ведь он приехал за день до выборов.
Но в итоге его арестовали, в тюрьме нарушаются его права, над ним издеваются, были даже видеокадры. Я тоже объявляла голодовку в его поддержку с требованием перевезти его в больницу, хотя я и не член его партии. Его права до сих пор не соблюдаются, но тогда, через 17 дней моего голодания, его перевели в больницу.
История такая же, как и со всеми оппозиционерами. Конечно, Саакашвили для Путина, как и для Иванишвили, - это проблема номер один.