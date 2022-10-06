Эксклюзив RusDelfi | Оппозиционерка: российский олигарх захватил власть в Грузии, министр здравоохранения - его дантист, в МВД - бывший охранник

У нас нет демократии. Когда ты можешь фальсифицировать выборы, когда у тебя суд подконтрольный, когда ты закрываешь или арестовываешь оппозиционные СМИ, когда ты нападаешь на политических оппонентов, когда ты преследуешь правительственные организации, то ты можешь просто захватить власть. Тем более, если денег больше, чем во всем грузинском бюджете.

В том-то и дело, что наше население проукраинское и прозападное, а правительство - пророссийское.

Что касается интеграции в НАТО, 69% (74% – в июле 2021 года) респондентов выступают – за, 16% (11% – в июле 2021 года) – против, а 14% (аналогичный показатель в июле 2021 года) – затруднились ответить.

75% опрошенных (76% – в июле 2021 года) поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, 14 % (11% – в июле 2021 года) выступают против, а 10% (13% – в июле 2021 года) не определились с мнением по этому вопросу.

С самого начала возникли вопросы, было понятно, что эта команда будет вести Грузию в направлении России. Естественно, в Грузии, где большая часть населения - прозападная и даже на фоне русской пропаганды 85% за членство в Евросоюзе и НАТО, он не смог бы с самого начала заявить: „Мы - пророссийские“. Поэтому ему нужны были такие эвфемизмы, как „прогрузинские“. То есть не то, чтобы объявлять, что русские - хорошие, но чтобы, например, замедлить темп интеграции в Евросоюз и в НАТО. Отказаться от этого он не осмелился, конечно. Но практически отношения с НАТО были очень серьезно ограничены. С Евросоюзом тоже - мы получили только то, что уже было разрешено, никаких новых шагов предпринято не было. Более того, например, зависимость Грузии от торговли с Россией выросла. Также у нас действует достаточно антизападная российская пропаганда, которую поддерживает непосредственно правительство.

Страной неформально руководит российский олигарх - Бидзина Иванишвили (основатель банка „Российский кредит“ - прим. RusDelfi). Он был премьер-министром, потом ушел в отставку, но продолжает влиять на политику. Он нажил свое богатство в 90-х годах в России, владеет каким-то процентом акций „Газпрома“, у него очень близкие связи с олигархами-бандитами.

На самом деле „прогрузинское“ - это эвфемизм для того, чтобы сказать „прорусское“. Потому что под прогрузинским часто подразумевают „не прозападное“. Что автоматически означает пророссийское. Я думаю, что война в Украине показала - правительство находится под влиянием российской политики. Но эти вопросы были еще с 2012 года, когда к власти пришла партия „Грузинская мечта — Демократическая Грузия “.

Мне сразу сказали, что в Грузии сейчас прогрузинское и прорусское правительство. Что это значит и так ли это?

Конечно, это тоже одно из проявлений их позиции. У нас есть подозрение, что территория Грузии используется для обхода санкций. Например, для полета иранских самолетов через грузинскую территорию в Москву. Как раз в то время, когда Иран предоставлял оружие России.

У нас сложился такой контраст, с одной стороны у нас прозападное большинство, с другой - пророссийское меньшинство, которое просто ухватило власть.

Иванишвили вообще закрыл вопрос с НАТО, ничего не делает для вступления в Евросоюз. Мы даже докатились до момента, когда ЕС дает возможность ускоренной интеграции Молдове и Украине, но отказывает Грузии, хотя Украина сильно отставала от Грузии. Сейчас правительство в открытую нападает на послов Америки, послов Евросоюза. Естественно, нынешнюю власть критикуют, так как она не оказывает гуманитарную помощь Украине, в отличие от народа.

В том-то и дело, что этот эксперимент, „революция роз“ (смена власти в Грузии в ноябре 2003 года - прим. RusDelfi), которая привела нас к интенсивным демократическим реформам, - это было совершенно неприемлемо для России. С одной стороны потому, что установление эффективно действующей демократии в соседстве с Россией — было в принципе неприемлемо, как идея перемен и ухода от постсоветского идеала. Это раз. А второе - этот демократический путь нас вел напрямую к интеграции в Евросоюз и в НАТО. И это, конечно, тоже было неприемлемо для России, как и в случае Украины. Поэтому у нас тут был 2008 год: война, прямое вторжение, а после этого я считаю, что Путин вложил деньги в какие-то внутренние спецоперации и перемены. Он очень сильно использовал пропаганду, деньги, влияние, свои связи.

Как так получилось, что в 2000-х Грузия пошла по европейскому пути, провела много реформ. И со стороны казалось, что вы идете в этом направлении. Оказывается, наоборот, сделали шаг назад.

Иванишвили назначает премьер-министров (нынешний премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России - прим. RusDelfi). Назначает министров. Например, его зубной врач была министром здравоохранения, его личный охранник - министром внутренних дел, его банкир - премьер-министром, другой его банкир - председателем службы безопасности. То есть он полностью контролирует правительство, они этого даже не скрывают.

Были случаи входа российских подозрительных кораблей с грузом, с какими-то товарами, которые неизвестно кто контролирует. То есть было подозрение в обходе санкций. И разные-разные другие аргументы.

Как вы думаете, этот приток россиян, который происходит сейчас, как-то может повлиять на внутреннюю безопасность Грузии?

На безопасность определенно. У нас было две волны. Первая - с начала войны, когда ввели санкции, тогда многим стало некомфортно жить в стране, где нет McDonalds или Zara. Во время первой волны мы требовали введения определенных ограничений, визового режима, чтобы фильтровать приезжающих. Вдобавок, требуем ввести ограничения прав на собственность, приобретения собственности на территории Грузии, право на проживание в Грузии ограничить во времени.

И это все не то, что не ввели, наоборот, абсолютно никаких ограничений не вводили.

Вторая волна пошла после мобилизации. И мы тут тоже говорим о том, что такой приток людей, который совершенно не контролируется, может привести к втягиванию каких-то агентов служб безопасности, которые могут в любой момент вызвать конфликт на месте. То есть это совершенно непонятные, неконтролируемые люди. Представляете, в течение 10 лет наше правительство не обнаружило ни одного российского агента.

Как это возможно?

Вот вообще ни одного. Это говорит о том, что у них просто нет интереса. Фильтрация российских агентов очень высокая, и в этом смысле, конечно, в стране, которая оккупирована, в стране, с которой нет визового режима, в стране, которая прямо граничит с Россией, вот так просто открывать двери и впускать этих людей, которые в своем большинстве совершенно не уважают грузинскую территориальную целостность... Они отказываются признавать факт оккупации, говоря, что им просто об этом неизвестно. Или для них создает дискомфорт украинский флаг или стикер с надписью „Путин - х****“.

В Грузии есть россияне, которые протестуют против украинских флагов?