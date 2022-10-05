В карельском селе никого не смогли мобилизовать: все мужчины ушли в лес за клюквой

В конце сентября в карельском селе Шёлтозеро начали обходить дома и раздавать повестки. Чтобы никого не упустить, местная администрация даже принялась обзванивать призывников и оповещать их через соцсети, требуя явиться на мобилизацию. Однако в итоге на неё никто не пришёл — оказалось, что мужчины вместо этого отправились в леса.



По данным „Базы“, администрация Шёлтозера формально связывает такой казус с сезоном сбора клюквы. Чиновники утверждают, что как раз в это время жители уходят за ягодами в заброшенные деревни и охотничьи домики где-то в лесах. При этом администрация не знает, где именно сейчас находятся мужчины.



Карельские активисты отмечают, что изучать лесные красоты также ушла часть призывников из села Рыбрека и там удалось мобилизовать лишь несколько человек. К слову, оба этих поселения объединяет то, что в них веками живут вепсы — коренной финно-угорский народ.