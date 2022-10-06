МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: расширение прав иностранных граждан - риск для Эстонии

Создание органа власти означает делегирование права принятия важных решений для сообщества (государства, города и т. д.) представительному собранию. Как миграция влияет на передачу власти? Миграция выражается в различении граждан и неграждан, постоянных жителей и мигрантов среди населения. С точки зрения устойчивости организации жизнедеятельности даже небольшого сообщества (города, муниципалитета и т. д.), экспертизы решений, принимаемых представительными органами и т. д., такое разграничение вполне оправдано.Ведь понятие „гражданин“ знакомо историкам, оно отличает коренное население от новоселов и переселенцев.

Жизнеспособность и устойчивость общин обеспечивается связью права на создание органа власти (местного совета) с так называемыми переписями и требованиями компетенции. Статус гражданина и постоянного жителя подчеркивает необходимость компетентности и ответственности представительного органа, формирующего жизнь сообщества. Постоянный житель и гражданин поддерживается „гражданской компетентностью“, т.е. более глубоким пониманием обстоятельств, проблем, правовой системы и т.п. Одним из краеугольных камней гражданских компетенций является языковая компетенция, то есть ориентация на правопорядок, политическую жизнь, обрамляющую общественную жизнь, и культурную среду. В Эстонии гражданская компетентность требует владения эстонским языком.