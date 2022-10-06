МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: расширение прав иностранных граждан - риск для Эстонии(1)
Выбор иммигрантом новой страны проживания и сохранение старого гражданства – его собственное решение. Предпочтения иммигранта не обязывают принимающую страну предоставлять ему дополнительные права. Отсутствие дополнительных прав не нарушает основных прав, пишет политолог Рейн Руутсоо в колонке для RusDelfi.
Создание органа власти означает делегирование права принятия важных решений для сообщества (государства, города и т. д.) представительному собранию. Как миграция влияет на передачу власти? Миграция выражается в различении граждан и неграждан, постоянных жителей и мигрантов среди населения. С точки зрения устойчивости организации жизнедеятельности даже небольшого сообщества (города, муниципалитета и т. д.), экспертизы решений, принимаемых представительными органами и т. д., такое разграничение вполне оправдано.Ведь понятие „гражданин“ знакомо историкам, оно отличает коренное население от новоселов и переселенцев.