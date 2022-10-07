9 отличных заведений на Мальте, которые вам стоит посетить на отдыхе
Ресторанный блогер Инна Гордиенко побывала на Мальте и составила подробный список мест, которые сделают ваш отдых незабываемым.
Когда я жила в Киеве и часто путешествовала по миру, я писала в своем блоге для моих подписчиков о вкусных гастрономических местах, которые посещала за границей.
Рубрика имела успех, потому что очень важно знать куда пойти, если ты в чужой стране и у тебя нет времени на изучение ресторанов и баров.
Собственно, поэтому я решила продолжить знакомство с кухнями мира, и в этот раз предлагаю вам гастротур на Мальту.
Во-первых, на Мальту летает прямым рейсом из Таллинна компания Ryanair, это очень удобно, во-вторых, если заранее позаботиться, билет в обе стороны стоит 50 евро - достаточно бюджетно. В-третьих, на Мальте лучшие школы по изучению английского языка - поэтому можете совместить приятное с полезным. Ну и самое главное, еще целый месяц до ноября на острове бархатный сезон, так что можно успеть погреться и использовать мой гастрогид.
Мальта - небольшой остров, поэтому рекомендую посетить несколько самых популярных там курортов, и конечно же везде попробовать местную кухню.
Куда пойти в Валетте?
Валетта - столица Мальты. Она конечно же насыщена всевозможными барами, ресторанами, кафе и закусочными. Но есть особо достойные места:
De Pablo trattoria Di Mare (Republic street 64)
Находится на главной улице столицы - Репаблик стрит. Маленькое, но уютное место почти всегда забито туристами. Здесь готовят отличную рыбу, салаты с морепродуктами, и подают свежие устрицы. Мы заказали стейк из тунца (22 евро) и сибас (22 евро), а также по 2 устрицы на каждого. Рыба на Мальте в заведениях почти везде по цене от 20 до 25 евро. А еще в Траттории подают отличного осьминога, а в специальном вакуумном холодильнике коптят лососей, морских сомов и тунцов. Ну и немаловажный аспект - отличное обслуживание. Умберто был прекрасен!
Café Regina (main square)
Если хотите вкусностей и кофе - советую это место. Оно находится прямо по соседству с Президентским дворцом и великолепным собором Святого Иоанна. Ему очень много лет и оно не утратило своей аутентичности. Здесь все также вкусно готовят кофе, и предлагают минимум 10 видов пирожных. Моим любимым стало фисташковое, но обязательно возьмите тирамису и клубничное с кремом маскарпоне. Капучино здесь стоит всего 2 евро, а латте на безлактозном молоке – 2,50 евро, цена десертов от 5 до 6, 50 евро.
Ресторан TaNadia (Merchants street 191)
Не поверите, но этот ресторан держит украинско-мальтийская пара. Олеся из Херсона, Питер с Мальты. Находится заведение на улице Мерчантс, это главная ресторанная улица Валетты, поэтому пропустить его невозможно, но мы попали случайно. Мы искали офис аренды авто и решили спросить об этом у первого попавшегося нам на глаза официанта. Как потом оказалось, это была Оля - дочка Олеси. Объясняясь с ней на английском, мы увидели тату с изображением украинского герба! Сразу же перешли на украинский и конечно же остановились поесть. Познакомились с прекрасным семейством, и все последующие дни – „ТаНадия“ была нашим любимым местом.
Здесь нужно заказывать свежевыловленную местную рыбу, пасту с лобстером - 27,50 евро, средиземноморское плато-фритюр – 29,50 и конечно знаменитого мальтийского кролика в вине с чесноком и травами за 19,50 евро. А еще мама Олеси печет замечательный торт рафаэлло и шоколадную колбаску. Ну и здесь были лучшие коктейли в Валетте - Basil smash на джине с базиликовым пюре и Valetta на Роме с маракуевым пюре. Коктейли по цене от 8 до 12 евро.
Capitol City Bar (Merchant street 172)
Этот бар всего в двух шагах от украино-мальтийского ресторана. И здесь мы тоже неожиданно встретили украинку. Марьяна работает официантом и услышав наше общение на украинском, тоже перешла на „ридну мову“. Она из Ровно, но на Мальте уже 6 лет и в день нашего знакомства отмечала свой 24 день рождения.
Бар замечателен тем, что каждый вечер начиная с 20:00 здесь звучит живая музыка. Столик в это время найти сложно, но стоит того, чтобы подождать. Здесь замечательные коктейли, мой выбор - порнстар Мартини (10,50 евро). Классический коктейль на джине, маракуйе и с добавлением рюмки проссеко.
В меню бургеры, паста и великолепные салаты - рекомендую азиатский с креветками - 17 евро и средиземноморский с курицей - 16 евро. Это очень вкусно, фактически каждый вечер я возвращалась за этими салатами в Capitol, ну и конечно же, чтобы поболтать с Марьяной и послушать музыкантов.
WAGYU (Old Theatre street)
Один из лучших азиатских ресторанов в Валетте. Я очень люблю азиатскую кухню и поэтому могу оценить качество готовки в этих заведениях. Если в ресторане готовят правильный рамен - это уже отличный знак. Значит, все остальное тоже будет вкусным. Наш рамен был безупречным. Мы взяли с креветкой, есть еще с говядиной и курицей. Цена любого – 14 евро. Также здесь неимоверно вкусные суши - цена за ролл от 8 до 12 евро. Ну и отдельная история - коктейльная карта. Коктейли здесь авторские, с азиатской перчинкой. Цена от 8 евро до 12 евро за коктейль. Очень рекомендую Tea Tei Cocktail – бесподобная подача и ни с чем не сравнимый вкус!
Food Market (Merchant street)
Наверное, такое место существует уже в любом городе Европы. Кстати, Фуд-маркет в Киеве - один из лучших, которые мне приходилось видеть. В Валетте он находится на улице ресторанов и как и на любом маркете еды, здесь располагается множество ресторанчиков, предлагающих различную кухню. Индийская, японская (суши-бар), американская (бургеры), китайская, мальтийская. Цены не сильно отличаются от городских ресторанов, возможно немного дешевле. Мы решили отведать индийской кухни, которая в моем особом предпочтении наравне с азиатской, и попробовали здесь отличный кари: рыбный и с курицей. Цена 12 евро за любой. В стоимость входит порция риса. Это очень сытно и безумно вкусно - обещаю сделать для вас отдельный обзор индийских ресторанов в Таллинне. Также отведали суши-роллы в японском фудкорте Yami Yabi. Филадельфия с лососем футомаки – 6,70 евро, Дракон урамаки – 12,50 евро, Нагасаки урамаки – 11,25 евро. Вкусно, недорого и быстро. Так что, очень рекомендую.
Куда пойти в Марсашлоке?
Марсашлок – колоритная рыбацкая деревушка, которая славится самым большим рынком на Мальте и рыбными ресторанами. На рынок нужно приезжать по воскресеньям и желательно с утра – местные торговцы предлагают множество локальных продуктов и вкусностей: сыры, оливки, бобовая паста, сладости из халвы и фисташек и многое другое. Ну, и конечно, свежевыловленные креветки, кальмары, снеппер, лампука, сибас, дорада. На месте чистят и потрошат. Так что, если есть где готовить – покупайте и наслаждайтесь свежайшей рыбой! А если такой возможности нет, тогда идите в La Nostra Padrona!
Этот ресторан, как и множество других находится прямо на набережной Марсашлока. Но считается, одним из лучших и самых вкусных. Здесь непременно нужно заказать рыбу Miger. Она не дешевая, килограмм стоит 50 евро, а вес - не менее 2, а то и 3 килограмм. Но если вас большая компания – рыба обойдется в 20 евро на человека, и поверьте оно того стоит! Вкуснее рыбы я давно в этой жизни не ела.
Обязательно попробуйте здесь запеченного осьминога – 15 евро порция, и возьмите микс морепродуктов – в огромном котелке в соусе вам подадут мидии, вонголе, креветки и осьминога. Стоит такое блюдо 35 евро, но его смело можно делить на двоих и даже на троих. Мы здесь брали местное пиво Cisk и оно достаточно неплохое. Бутылка 0,3 литра стоит 2,50 евро. Ну и в этом заведении прекрасный хозяин – он лично присутствует и справляется у гостей, как им навится кухня его ресторана. А обслуживала нас прекрасная девушка из Грузии – Кета, которая узнав, что мы из Украины, просто не сдерживала эмоций и слов в поддержку нашей страны.
Куда пойти в Витториозе?
Витториоза – один из городов Тригородья, так называют три города Мальты, которые граничат друг с другом и окружены с одной стороны Великой гаванью. Это неимоверно красивое место, которое находится всего в 15 минутах езды на пароме от Валетты. В состав Тригородья входят Витториоза или Биргу, Бормла и Синглея. Здесь также расположено множество вкусных ресторанчиков, и один из них – прямо на набережной Витториозы под названием Sottovento!
Наверное, самая вкусная еда, которую я ела на Мальте, была именно в этом ресторане. Очень рекомендую взять здесь ризотто. Их 4 вида: с морепродуктами, курицей, креветками и грибами. Последняя – мой фаворит, она с трюфельной пастой и пармезаном, стоит 14 евро. Это что-то божественное.
Также мы заказали здесь суп Cacuccio – со свежей рыбой и морепродуктами, и это был лучший рыбный суп, который мы пробовали на острове. Цена 12 евро.
Ну и побалуйте себя здесь местной рыбой: white snapper и lampuka. Это белая рыба и очень-очень вкусная. Главное, что на острове она везде свежая, и поэтому можете заказывать не опасаясь. Снеппер очень похож на Сибас, но как по мне, вкуснее – более мягкая и маслянистая. Лампука больше похожа на треску, то есть более сухая, но на гриле – отменная! Цена зависит от веса рыбы: наш снеппер стоил 30 евро, а лампука – 25 евро. Но рыбу можно смело брать на двоих – достаточно, чтобы наесться. Ну и если вас будет обслуживать местная мальтийка Alison или Nicholina, вам крупно повезло.
Куда пойти в Сент-Джулиансе?
Сент-Джулианс – маленький городок на север от Валетты, один из самых популярных туристических курортов на Мальте. Сюда приезжает много молодежи, потому что город кишит барами и ночными клубами. Собственно поэтому, дам вам наводку на отличный бар, а не ресторан. Хотя их здесь просто неимоверное множество прямо на главной набережной – индийский, мальтийский, азиатский, кубинский, итальянский, греческий и т. д. Кстати, мальтийцы очень любят итальянскую кухню и ее здесь пруд-пруди. И это неудивительно – всего в полутора часах на пароме от Мальты находится Сицилия, так что влияние Италии здесь велико во всем.
Если вы будете гулять по набережной Spinola bay, вы не сможете не заметить отель отель Juliani и его терассу на крыше. Собственно, так мы и нашли прекрасное CAFÉ JULIANI.
На самом деле, здесь есть полноценный ресторан с завтраками, обедами и ужинами (выбор в меню - отменный) на втором этаже бутик-отеля, а если подняться на 9 этаж перед вами откроется сногшибательная панорама и вид на залив Сент-Джулианс.
Поэтому очень советую Rooftop Summer Lounge этого кафе – вы насладитесь не только лучшими коктейлями в городе, но и лучшим видом на город! С 20:00 здесь подают исключительно коктейли и десерты, а также прекрасную живую музыку. Из коктейлей советую взять Bourbon Smash (9,50 евро) – он более мужской и крепкий, и Lychee Martini (9,50 евро) - со вкусом личи, достаточно сладкий и легкий.
Десерты здесь просто выше всех похвал. Мы взяли шоколадный фондан (я обожаю этот десерт и везде его пробую) и грушево-шоколадный крамбл. Оба десерта идут с шариком мороженого. Цена за каждый 0 7 евро. Мой фондан был очень нежным и шоколад растекался как положено – это очень важно. Крамбл также оказался достойным. Но, главное, атмосфера – если она есть, это всегда усиливает и аппетит и послевкусие.
Мое послевкусие от Мальты – сладкое, ванильное, обволакивающее и насыщающее! Поэтому я сюда вернусь однозначно – еще столько неисследованных гастрономических мест и блюд, которые нужно попробовать. А вам обещаю скоро вернуться с подборкой лучших мясных заведений Таллинна.