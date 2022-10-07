9 отличных заведений на Мальте, которые вам стоит посетить на отдыхе

Если хотите вкусностей и кофе - советую это место. Оно находится прямо по соседству с Президентским дворцом и великолепным собором Святого Иоанна. Ему очень много лет и оно не утратило своей аутентичности. Здесь все также вкусно готовят кофе, и предлагают минимум 10 видов пирожных. Моим любимым стало фисташковое, но обязательно возьмите тирамису и клубничное с кремом маскарпоне. Капучино здесь стоит всего 2 евро, а латте на безлактозном молоке – 2,50 евро, цена десертов от 5 до 6, 50 евро.

Находится на главной улице столицы - Репаблик стрит. Маленькое, но уютное место почти всегда забито туристами. Здесь готовят отличную рыбу, салаты с морепродуктами, и подают свежие устрицы. Мы заказали стейк из тунца (22 евро) и сибас (22 евро), а также по 2 устрицы на каждого. Рыба на Мальте в заведениях почти везде по цене от 20 до 25 евро. А еще в Траттории подают отличного осьминога, а в специальном вакуумном холодильнике коптят лососей, морских сомов и тунцов. Ну и немаловажный аспект - отличное обслуживание. Умберто был прекрасен!

Во-первых, на Мальту летает прямым рейсом из Таллинна компания Ryanair, это очень удобно, во-вторых, если заранее позаботиться, билет в обе стороны стоит 50 евро - достаточно бюджетно. В-третьих, на Мальте лучшие школы по изучению английского языка - поэтому можете совместить приятное с полезным. Ну и самое главное, еще целый месяц до ноября на острове бархатный сезон, так что можно успеть погреться и использовать мой гастрогид.

Собственно, поэтому я решила продолжить знакомство с кухнями мира, и в этот раз предлагаю вам гастротур на Мальту.

Рубрика имела успех, потому что очень важно знать куда пойти, если ты в чужой стране и у тебя нет времени на изучение ресторанов и баров.

Когда я жила в Киеве и часто путешествовала по миру, я писала в своем блоге для моих подписчиков о вкусных гастрономических местах, которые посещала за границей.

В меню бургеры, паста и великолепные салаты - рекомендую азиатский с креветками - 17 евро и средиземноморский с курицей - 16 евро. Это очень вкусно, фактически каждый вечер я возвращалась за этими салатами в Capitol, ну и конечно же, чтобы поболтать с Марьяной и послушать музыкантов.

Бар замечателен тем, что каждый вечер начиная с 20:00 здесь звучит живая музыка. Столик в это время найти сложно, но стоит того, чтобы подождать. Здесь замечательные коктейли, мой выбор - порнстар Мартини (10,50 евро). Классический коктейль на джине, маракуйе и с добавлением рюмки проссеко.

Этот бар всего в двух шагах от украино-мальтийского ресторана. И здесь мы тоже неожиданно встретили украинку. Марьяна работает официантом и услышав наше общение на украинском, тоже перешла на „ридну мову“. Она из Ровно, но на Мальте уже 6 лет и в день нашего знакомства отмечала свой 24 день рождения.

Здесь нужно заказывать свежевыловленную местную рыбу, пасту с лобстером - 27,50 евро, средиземноморское плато-фритюр – 29,50 и конечно знаменитого мальтийского кролика в вине с чесноком и травами за 19,50 евро. А еще мама Олеси печет замечательный торт рафаэлло и шоколадную колбаску. Ну и здесь были лучшие коктейли в Валетте - Basil smash на джине с базиликовым пюре и Valetta на Роме с маракуевым пюре. Коктейли по цене от 8 до 12 евро.

Не поверите, но этот ресторан держит украинско-мальтийская пара. Олеся из Херсона, Питер с Мальты. Находится заведение на улице Мерчантс, это главная ресторанная улица Валетты, поэтому пропустить его невозможно, но мы попали случайно. Мы искали офис аренды авто и решили спросить об этом у первого попавшегося нам на глаза официанта. Как потом оказалось, это была Оля - дочка Олеси. Объясняясь с ней на английском, мы увидели тату с изображением украинского герба! Сразу же перешли на украинский и конечно же остановились поесть. Познакомились с прекрасным семейством, и все последующие дни – „ТаНадия“ была нашим любимым местом.

Марсашлок – колоритная рыбацкая деревушка, которая славится самым большим рынком на Мальте и рыбными ресторанами. На рынок нужно приезжать по воскресеньям и желательно с утра – местные торговцы предлагают множество локальных продуктов и вкусностей: сыры, оливки, бобовая паста, сладости из халвы и фисташек и многое другое. Ну, и конечно, свежевыловленные креветки, кальмары, снеппер, лампука, сибас, дорада. На месте чистят и потрошат. Так что, если есть где готовить – покупайте и наслаждайтесь свежайшей рыбой! А если такой возможности нет, тогда идите в La Nostra Padrona !

Наверное, такое место существует уже в любом городе Европы. Кстати, Фуд-маркет в Киеве - один из лучших, которые мне приходилось видеть. В Валетте он находится на улице ресторанов и как и на любом маркете еды, здесь располагается множество ресторанчиков, предлагающих различную кухню. Индийская, японская (суши-бар), американская (бургеры), китайская, мальтийская. Цены не сильно отличаются от городских ресторанов, возможно немного дешевле. Мы решили отведать индийской кухни, которая в моем особом предпочтении наравне с азиатской, и попробовали здесь отличный кари: рыбный и с курицей. Цена 12 евро за любой. В стоимость входит порция риса. Это очень сытно и безумно вкусно - обещаю сделать для вас отдельный обзор индийских ресторанов в Таллинне. Также отведали суши-роллы в японском фудкорте Yami Yabi. Филадельфия с лососем футомаки – 6,70 евро, Дракон урамаки – 12,50 евро, Нагасаки урамаки – 11,25 евро. Вкусно, недорого и быстро. Так что, очень рекомендую.

Один из лучших азиатских ресторанов в Валетте. Я очень люблю азиатскую кухню и поэтому могу оценить качество готовки в этих заведениях. Если в ресторане готовят правильный рамен - это уже отличный знак. Значит, все остальное тоже будет вкусным. Наш рамен был безупречным. Мы взяли с креветкой, есть еще с говядиной и курицей. Цена любого – 14 евро. Также здесь неимоверно вкусные суши - цена за ролл от 8 до 12 евро. Ну и отдельная история - коктейльная карта. Коктейли здесь авторские, с азиатской перчинкой. Цена от 8 евро до 12 евро за коктейль. Очень рекомендую Tea Tei Cocktail – бесподобная подача и ни с чем не сравнимый вкус!

Этот ресторан, как и множество других находится прямо на набережной Марсашлока. Но считается, одним из лучших и самых вкусных. Здесь непременно нужно заказать рыбу Miger. Она не дешевая, килограмм стоит 50 евро, а вес - не менее 2, а то и 3 килограмм. Но если вас большая компания – рыба обойдется в 20 евро на человека, и поверьте оно того стоит! Вкуснее рыбы я давно в этой жизни не ела.

Обязательно попробуйте здесь запеченного осьминога – 15 евро порция, и возьмите микс морепродуктов – в огромном котелке в соусе вам подадут мидии, вонголе, креветки и осьминога. Стоит такое блюдо 35 евро, но его смело можно делить на двоих и даже на троих. Мы здесь брали местное пиво Cisk и оно достаточно неплохое. Бутылка 0,3 литра стоит 2,50 евро. Ну и в этом заведении прекрасный хозяин – он лично присутствует и справляется у гостей, как им навится кухня его ресторана. А обслуживала нас прекрасная девушка из Грузии – Кета, которая узнав, что мы из Украины, просто не сдерживала эмоций и слов в поддержку нашей страны.

Куда пойти в Витториозе?

Витториоза – один из городов Тригородья, так называют три города Мальты, которые граничат друг с другом и окружены с одной стороны Великой гаванью. Это неимоверно красивое место, которое находится всего в 15 минутах езды на пароме от Валетты. В состав Тригородья входят Витториоза или Биргу, Бормла и Синглея. Здесь также расположено множество вкусных ресторанчиков, и один из них – прямо на набережной Витториозы под названием Sottovento!

Наверное, самая вкусная еда, которую я ела на Мальте, была именно в этом ресторане. Очень рекомендую взять здесь ризотто. Их 4 вида: с морепродуктами, курицей, креветками и грибами. Последняя – мой фаворит, она с трюфельной пастой и пармезаном, стоит 14 евро. Это что-то божественное.

Также мы заказали здесь суп Cacuccio – со свежей рыбой и морепродуктами, и это был лучший рыбный суп, который мы пробовали на острове. Цена 12 евро.