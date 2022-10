Правда ли, что в Европе отказались реанимировать гражданина России с татуировкой DNR 2014?

Чаще всего историю про незадачливого дальнобойщика и татуировку DNR можно встретить в украинском сегменте соцсетей — например, вот недавняя запись в Facebook. Чаще всего авторы ссылаются на запись от сентября 2020 года в той же соцсети Сергея Мищенко, ветерана АТО (антитеррористической операции в восточных областях Украины). В его изложении история выглядит следующим образом: „В одной из стран Западной Европы случилась авария. Водитель фуры с гражданством РФ сильно пострадал. Врачи экстренной медицинской помощи подъехали, когда человека уже надо было реанимировать. После детального осмотра пострадавшего на предплечье обнаружили тату DNR 2014. Не то чтобы врач был бандеровцем, но все реанимационные действия сразу прекратил. Пострадавший помер, так и не узнав, что его татуха для медиков Европы значит. DNR — стандартное сокращение фразы Do not resuscitate. Распоряжение о запрете реанимации, во многих странах данная татуировка считается аналогом письменного распоряжения о том, что человек не хочет получать сердечно-лёгочную реанимацию, если сердце этого человека перестаёт биться“. Попадается этот рассказ и во „ ВКонтакте », и в Twitter.

Аббревиатура DNR, действительно, встречается на татуировках. В 2017 году медики рассматривали эту проблему с точки зрения профессиональной этики в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine. В больницу поступил 70-летний неизвестный мужчина с татуировкой Do not resuscitate, под которой стояла его подпись. В статье врачи приводят фотографию татуировки (подпись скрыта авторами по соображениям охраны персональных данных).