Правда ли, что в Европе отказались реанимировать гражданина России с татуировкой DNR 2014?
В соцсетях часто можно встретить историю о дальнобойщике с гражданством России, которого в одной из европейских стран отказались реанимировать из-за татуировки DNR, так как это общепринятое сокращение от Do not resuscitate («не реанимировать“). Мы решили проверить, правда ли это.
Чаще всего историю про незадачливого дальнобойщика и татуировку DNR можно встретить в украинском сегменте соцсетей — например, вот недавняя запись в Facebook. Чаще всего авторы ссылаются на запись от сентября 2020 года в той же соцсети Сергея Мищенко, ветерана АТО (антитеррористической операции в восточных областях Украины). В его изложении история выглядит следующим образом: „В одной из стран Западной Европы случилась авария. Водитель фуры с гражданством РФ сильно пострадал. Врачи экстренной медицинской помощи подъехали, когда человека уже надо было реанимировать. После детального осмотра пострадавшего на предплечье обнаружили тату DNR 2014. Не то чтобы врач был бандеровцем, но все реанимационные действия сразу прекратил. Пострадавший помер, так и не узнав, что его татуха для медиков Европы значит. DNR — стандартное сокращение фразы Do not resuscitate. Распоряжение о запрете реанимации, во многих странах данная татуировка считается аналогом письменного распоряжения о том, что человек не хочет получать сердечно-лёгочную реанимацию, если сердце этого человека перестаёт биться“. Попадается этот рассказ и во „ВКонтакте», и в Twitter.
В истории про реанимацию и татуировку есть два элемента: сам рассказ и фотография, которая сопровождает его в большинстве случаев. Поиск в англоязычных, франкоязычных и немецких источниках никакого результата не дал. Самая ранняя запись, которую удаётся обнаружить, — это как раз пост в Facebook Сергея Мищенко, служившего стрелком-санитаром в батальоне „Донбасс“ во время сражения под Иловайском в 2014 году. Мищенко — известный в Украине человек, он много раз давал интервью о событиях 2014 года, но в этом случае, возможно, речь идёт о шутке.
Аббревиатура DNR, действительно, встречается на татуировках. В 2017 году медики рассматривали эту проблему с точки зрения профессиональной этики в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine. В больницу поступил 70-летний неизвестный мужчина с татуировкой Do not resuscitate, под которой стояла его подпись. В статье врачи приводят фотографию татуировки (подпись скрыта авторами по соображениям охраны персональных данных).
Тем не менее врачи хотели оказать помощь. У них не было ни личных данных пациента, ни его письменного отказа от реанимации. Было принято решение о консультации с этической комиссией. В итоге пациента, состояние которого ухудшалось, реанимировать не стали. Когда врачи нашли его родственников, выяснилось, что пациент не только нанёс на грудь татуировку, но и оставил письменное подтверждение отказа от реанимации. Но в медицинском сообществе этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии — врачи обращают внимание на то, что мнение пациента могло измениться со времени появления татуировки.
Таким образом, подтверждения истории про россиянина с татуировкой DNR 2014 нет, но гипотетически такой случай мог бы произойти.
Если допустить, что пост Сергея Мищенко — первоисточник, то стоит обратить внимание на фотографию в нём.
Почти во всех позднейших пересказах и перепостах фигурирует именно эта фотография. В первую очередь сомнения в подлинности вызывает латинская аббревиатура — скорее всего, у дальнобойщика было бы написано кириллицей „ДНР 2014“ или же в крайнем случае DPR — от Donetsk People's Republic, как на автомобильных номерах.
Но самое главное, что первоначальный контекст у фотографии совершенно иной. Первый раз эта фотография появилась в Twitter известного американского кардиолога Дориана Бизли 6 октября 2018 года.
То есть эта фотография совершенно точно принадлежит пациенту доктора Бизли в США, а не российскому дальнобойщику в одной из стран Западной Европы. К тому же пациент дал согласие на это фото — значит, был в этот момент по меньшей мере жив и в сознании.
Таким образом, сама история не подтверждается, а на фотографии — тело совершенно постороннего человека. Всё это позволяет с уверенностью говорить, что рассказ про российского дальнобойщика и его татуировку DNR 2014 — фейк.
Итог: Фейк