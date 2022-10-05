МНЕНИЕ | Русские поправели, латыши полевели(3)
Выборы в латвийский Сейм нарушили несколько старых трендов, существовавших в латвийской политике многие годы. Причиной некоторых из этих изменений является война. Другие - результат более сложных процессов. Однако одно можно сказать точно - в латвийской политике произошел серьезный перелом, пишет Лев Кадик, журналист издания СПЕКТР.
На этих выборах в латвийский Сейм случилось сразу несколько ранее небывалых изменений. Известный своей переменчивостью латвийский избиратель вопреки европейскому тренду проголосовал не против правительства за квазифашистские партии, как это сделали французские или итальянские избиратели а за него. Возглавлявшая правящую коалицию последние четыре года право-центристская партия „Новое единство“ получила в три раза больше мест, чем на прошлых выборах - вместо 8 теперь у нее их 26. Это больше чем четверть от 100 мест. В условиях, когда остальные места делят между собой еще 6 партий - это практически большинство.