МНЕНИЕ | Русские поправели, латыши полевели

На этих выборах в латвийский Сейм случилось сразу несколько ранее небывалых изменений. Известный своей переменчивостью латвийский избиратель вопреки европейскому тренду проголосовал не против правительства за квазифашистские партии, как это сделали французские или итальянские избиратели а за него. Возглавлявшая правящую коалицию последние четыре года право-центристская партия „Новое единство“ получила в три раза больше мест, чем на прошлых выборах - вместо 8 теперь у нее их 26. Это больше чем четверть от 100 мест. В условиях, когда остальные места делят между собой еще 6 партий - это практически большинство.

Такое голосование для латвийского избирателя нехарактерно. За всю новую историю Латвии - лишь два премьер-министра за 32 года второй республики остались на своем месте после выборов нового сейма. Никто не смог побывать премьер-министром более одного срока в 4 года. Даже такой долгожитель, как Валдис Домбровскис, который пробыл премьер-министром при трех созывах сейма, занимал свой пост меньше пяти лет подряд, да и то в период мирового финансвого кризиса. У лидера „Нового Единства“ Кришьяниса Кариньша есть шанс стать первым премьером, который сможет удержать свой пост два срока. Для начала все будет зависеть от того, как его правительство справится с грядущим этой зимой энергетическим кризисом.