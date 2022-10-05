Трогал за грудь, просил оказать сексуальные услуги. Боксер приехал на Олимпиаду, но так и не выступил на ней

Марокканский боксер Хассан Саада уже может запускать на эту тему курсы. Он ведь испоганил себе все еще в 2016 году, когда ему было 22 года. Его дебют на Олимпийских играх в Рио не состоялся из-за того, что он не смог сдержать себя в руках при виде красивых девушек, пишет Sport24.

Боксер должен был дебютировать на Играх после успешного выступления на Всемирной олимпийской квалификации в Баку. Он был заявлен в категорию до 81 кг. В первом бою его ждал турок Мехмет Надир Унал, но встретиться с Хассаном спортсмену так и не удалось. За день до поединка марокканец был арестован по обвинению в сексуальном нападении и попытках изнасилования.

Жертвами Саада стали две девушки, работавшие в деревне Игр.

Правоохранительные органы сообщили, что боксер попросил сфотографироваться с одной из них, а затем захотел добавить ее в друзья в одной из соцсетей. Затем, когда они шли по лестнице, Хассан начал приставать к ней и попытался поцеловать, но ей удалось вырваться. К другой работнице деревни спортсмен тоже приставал (трогал за грудь), а также предлагал оказать ему сексуальные услуги за деньги.

Марокканца задержали на 15 суток. При самых плохих раскладах он мог сесть в тюрьму на 10 лет.

„Было необходимо арестовать Хассана Саада, чтобы провести расследование. Если бы он был на свободе, был бы риск, что он может помешать свидетелям, а также может совершить повторное преступление“, — заявила судья Нуньес Сали O Globo.

Невеста Саада не верила в то, что ее будущий муж мог совершить подобное преступление. Она сообщила у себя в соцсети, что доверяет ему, так как у боксера есть высокие моральные принципы, которые бы не позволили Хассану напасть на работниц олимпийской деревни. Говорили о невиновности Саады и в федерации бокса Марокко. Коллеги спортсмена также не слышали никаких жалоб от кого-либо на него.