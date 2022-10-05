Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех оккупированных регионов Украины

Вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания „договоров“ президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным - только с другим президентом России.

Западные страны сразу заявили, что не признают итоги „референдумов“ и дальнейшие действия России по присоединению территорий, на которых они проводились, а в Киеве подчеркивали, что это не повлияет на попытки их освободить.

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Россией же „референдумов“. На них, по заявлениям российских властей, почти абсолютно большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

После подписания законов Путиным изменения будут внесены в первую часть статьи 65 Конституции, где перечисляются российские регионы - туда в качестве новых субъектов РФ впишут Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую „народные республики“.

Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР и частично оккупированных Херсонской и Запорожских областей.

Путин завершил аннексию более 15% территории Украины - как раз в тот момент, когда российские войска сражаются, чтобы остановить украинское контрнаступление на нескольких направлениях, отмечает агентство Рейтер.

Врио руководителей аннексированных территорий остались прежние российские ставленники - Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Путин подписал указы на этот счет.

Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями о принятии в состав РФ. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.

Во вторник после заседания Совета Федерации было объявлено, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Вопрос о границах

На данный момент ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими войсками полностью.

В законах о включении новых территорий в состав России говорится, что пределы территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами, „существовавшими на день принятия в РФ“, а границы „ДНР“ и „ЛНР“ - границами, установленными на „день их образования“ и „принятия в РФ“.

Где именно они проходят, неясно. Однако сопряженную с границами иностранных государств часть оккупированных украинских регионов Россия собирается считать своей государственной границей.

Подпись к видео,“Мы все, я вернусь на родину“. Жители оккупированных территорий о „референдуме“

Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник затруднился ответить на вопрос, в каких границах Россия собирается присоединить частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. „Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР - в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей“, - сказал он.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, Запорожская область входит в состав России в своих административных границах, а Херсонская - со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.

Во вторник сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации задала замминистра иностранных дел России Григорию Карасину вопрос о том, как быть с контролируемой ВСУ частью аннексируемых регионов.

„С даты подписания указанных договоров линия соприкосновения изменилась, и в настоящее время нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны“, - напомнила она, отметив, что „признаться, рассчитывала“, что получит разъяснение от Конституционного суда.

Спикер Валентина Матвиенко попросила ответить на этот вопрос не Карасина, а сенатора Андрея Клишаса, который представляет Совфед в Конституционном суде. Тот заявил, что КС „вопросы фактов“ не оценивает, но „вправе учесть политические обстоятельства“.

„КС установил, что длящийся много лет кризис, переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением, дает все основания России принять соответствующее решение“, - сказал он. Он также подчеркнул, что указанные территории считаются входящими в состав Российской Федерации с момента подписания „договоров“ Путиным, то есть с 30 сентября.