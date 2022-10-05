Грузинский маклер: просим россиян признать на бумаге оккупацию и войну - 9 из 10 отказываются

После 24 февраля в Грузию приехало много граждан России. Многие остались здесь надолго, соответственно, появилась потребность в долгосрочном жилье. „Россия начала войну против Украины. Часть Грузии оккупирована Российской Федерацией - Абхазия, Осетия. Мы обдумали и написали „Манифест“. Каждый желающий, который хочет купить или снять у нас квартиру, - должен подписать эту бумагу.

Фирма пошла на этот шаг из-за принципов. Как известно, принципиальные платят больше. „Наш убыток с февраля - более 100 000 лари (около 36000 евро)“, - говорит Кэти Николава.

Вдобавок к этому, 30% от суммы за работу риелтора по подобным сделкам фирма переводит в благотворительный фонд помощи детям Украины. Уже отправили более 10 000 лари (3600 евро).

Далеко не все подписывают манифест. „Из 10 желающих купить квартиру - 9 отказываются после нашего требования. У людей есть боязнь, что это попадет в руки российским властям. Некоторые говорят, что согласны с тезисами, но не могут подписать. Некоторые ничего не говорят и просто уходят“, - добавила Николава.

Убыток большой, но у нас есть принципы, продолжает она. „Это гордая потеря. Наверное, это черта грузин - гордость“. Стоит отметить, что подписать антивоенные манифесты требуют далеко не все. То есть в другой фирме те же люди все равно найдут подходящее жилье. Но принципы - главное.

„Если бы все люди жили по принципам, то не было бы войны“, - улыбается Кэти.

Наплыв россиян повлиял на рынок недвижимости Тбилиси. Цены выросли на 40-50%. Раньше малобюджетную квартиру можно было арендовать за 500 долларов, теперь за 900.

„Приезжие чаще всего хотят арендовать квартиру в центре. После мобилизации поток увеличился. Приезжают семьями, парами. Чаще всего снимают на 1-2 месяца, некоторые на 6 месяцев. В среднем снимают за 800 долларов в месяц“, - подчеркивает Кэти.