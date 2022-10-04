Глава МИД Германии о военных репарациях Польше: этот вопрос для немецких властей закрыт(7)
Власти Германии считают закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну. Об этом, сообщает Reuters, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
„Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт“, — сказала Бербок во время совместной пресс-конференции министров в Варшаве.
При этом глава МИД ФРГ отметила, что боль, причиненная Германией в годы Второй мировой войны, „передается из поколения в поколение“.
В свою очередь Рау выразил надежду, что позиция Германии изменится, передает „Медуза“.
В 1953 году власти Польши отказались от военных репараций Германии, которая на тот момент была разделена на ФРГ и ГДР. 1 сентября 2022 года, в 83-ю годовщину вторжения Германии в Польшу, правящая польская партия „Право и справедливость“ представила доклад о потерях страны во Вторую мировую войну. Его готовили последние четыре года). Глава партии Ярослав Качиньский сообщил, что ущерб, который Германия причинила Польше, составляет 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов). 3 октября глава МИД Польши направил Германии ноту, потребовав эту сумму в виде репараций.
В сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране следует требовать репараций за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил проверить его высказывания для возможного привлечения политика к уголовной ответственности за реабилитацию фашизма и оскорбление памяти ветеранов.