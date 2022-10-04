„Fuck Russians“ и „Слава Украине“. Прорусское правительство и прозападное общество Грузии - чем живет Тбилиси? Репортаж RusDelfi

„Заснул в Тбилиси, проснулся в Москве“, - отмечают грузины в конце сентября. Они никуда не уезжали, будильник их разбудил в родной стране, но с другими людьми вокруг. За последние недели, с момента объявления мобилизации в России, границу России и Грузии пересекли тысячи россиян. Точные цифры назвать сложно, МВД и оппозиция говорят то о 50 тысячах, то о 250 тысячах. Одно точно, в городе существенно увеличилось количество людей негрузинской национальности.

„Fuck Russians“, „Russians go home“, „Путин х****“ - красуется на домах с такой же периодичностью, как и украинские флаги. Местное общество всецело поддерживает украинцев по понятным историческим причинам. С другой стороны, многие не одобряют бегство из воющей страны в государство, с которым есть территориальные конфликты: „20% Грузии оккупировано Россией“ - старый слоган Михаила Сакаашвили обрел новую популярность в 2022 году.

„Неимоверное количество россиян приехало. На улицах очень часто слышен разговор на русском языке, он практически доминирует, - говорит гид Марика Богсверидзе. - Все-таки грузины никогда не были русскоговорящими, дома всегда разговаривали по-грузински“. По ее словам, грузинское общество тяжело реагирует на происходящее. „Мы понимаем, что приезжие тоже жертвы путинского режима“, - уточняет она. При этом к бежавшим от мобилизации относятся по-другому, чем бежавшим из России после начала войны. „Кто не смог отмазаться от „могилизации“ - смирились с войной. Хоть их и не устраивало что-то, тепленькая жизнь была дороже. Им было все равно, пока их это не коснулось. Критическая масса людей должна выйти на улицы. Мы ни раз это применяли. Согласна, это сложно - и все же можно проиграть битву, но выиграть войну“.