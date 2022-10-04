„Fuck Russians“ и „Слава Украине“. Прорусское правительство и прозападное общество Грузии - чем живет Тбилиси? Репортаж RusDelfi
„Fuck Russians“ и „Слава Украине“, - главные лозунги нынешнего Тбилиси. Читайте, как репортер RusDelfi Виталий Бесчастный провел целый день в неспокойной столице Грузии.
„Заснул в Тбилиси, проснулся в Москве“, - отмечают грузины в конце сентября. Они никуда не уезжали, будильник их разбудил в родной стране, но с другими людьми вокруг. За последние недели, с момента объявления мобилизации в России, границу России и Грузии пересекли тысячи россиян. Точные цифры назвать сложно, МВД и оппозиция говорят то о 50 тысячах, то о 250 тысячах. Одно точно, в городе существенно увеличилось количество людей негрузинской национальности.
„Fuck Russians“, „Russians go home“, „Путин х****“ - красуется на домах с такой же периодичностью, как и украинские флаги. Местное общество всецело поддерживает украинцев по понятным историческим причинам. С другой стороны, многие не одобряют бегство из воющей страны в государство, с которым есть территориальные конфликты: „20% Грузии оккупировано Россией“ - старый слоган Михаила Сакаашвили обрел новую популярность в 2022 году.
Одних надписей грузинам недостаточно. Под словами об оккупации, российской агрессии и территориальной целостности Украины россиян просят подписаться в разных ситуациях: в баре, банке, бюро по недвижимости.