Нобелевскую премию по физике присудили за работы в квантовой механике

Премия была присуждена „за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике“.

„Лауреаты по физике 2022 года разработали экспериментальные инструменты, которые заложили основу для новой эры квантовых технологий. Возможность манипулировать и управлять квантовыми состояниями и всеми их слоями свойств дает нам доступ к инструментам с неожиданным потенциалом“, - объяснил свое решение комитет.

В качестве примера применения этих исследований комитет привел квантовые компьютеры, квантовые сети и безопасную связь с квантовым шифрованием.

Нобелевская премия в области физики

В 2021 году Нобелевская премия в области физики была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману (Klaus Hasselmann), итальянцу Джорджо Паризи и американцу японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ были удостоены награды за „физическое моделирование земного климата, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления“. Паризи получил премию за „открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет“.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике вручали 116 раз, ее лауреатами стали 222 человека. Размер премии составляет 10 млн шведских крон, напоминает DW.