Двукратный чемпион мира по фехтованию набросился на рефери — „Получишь по лицу так, что мало не покажется!“ — и заработал чёрную карточку

На Кубке Эстонии по фехтованию в Саку в выходные произошел неординарный инцидент, какого прежде в Эстонии не бывало: тренер, двукратный чемпион мира Николай Новосёлов, тренировавший свою дочь Луизу, получил черную карточку за откровенные словесные оскорбления рефери и должен был немедленно покинуть спортивный зал.