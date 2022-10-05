05.10.2022, 09:14
Двукратный чемпион мира по фехтованию набросился на рефери — „Получишь по лицу так, что мало не покажется!“ — и заработал чёрную карточку
ФОТО: | Ekspress Meedia
Двукратный чемпион мира по фехтованию и тренер Катрины Лехис Николай Новоселов пригрозил арбитру, получил черную карточку и не будет допущен к участию в соревнованиях в течение двух месяцев.
На Кубке Эстонии по фехтованию в Саку в выходные произошел неординарный инцидент, какого прежде в Эстонии не бывало: тренер, двукратный чемпион мира Николай Новосёлов, тренировавший свою дочь Луизу, получил черную карточку за откровенные словесные оскорбления рефери и должен был немедленно покинуть спортивный зал.