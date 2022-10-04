Баскетбольный тренер получил условный срок за сексуальные домогательства

Марек Койтла много лет работал тренером женской сборной Эстонии по баскетболу разных возрастных групп, тренировал девочек в спортивных клубах „Маркус“, „Аудентес“ и „Норд“, работал учителем физкультуры в гимназии Якоба Вестхольма. Сегодня ему вынесли приговор.

Самого Койтла в зале не было. По словам судьи Пирет Лийво, приговор вынесен как по пункту 1 статьи 179 («Передача, демонстрация или иное заведомое предоставление порнографического произведения или его воспроизведения лицу моложе четырнадцати лет, либо вступление в половую связь в присутствие такого лица или его заведомое сексуальное искушение иным образом“) и статьи 143 пункт 2 («Совершение полового акта совершеннолетним лицом с лицом моложе восемнадцати лет или совершение иного действия сексуального характера, воспользовавшись зависимостью потерпевшего от правонарушителя или злоупотребив полученным влиянием или доверием“).

Суд оценивал показания самих потерпевших. Койтла получил три года и шесть месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Решение суда еще не вступило в законную силу, начало испытательного срока отсчитывается от 4 октября.

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