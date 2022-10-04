ВИДЕО | „Умиротворить того, кто изначально готов воевать – невозможно“. Знаток Ровшан Аскеров запустил на YouTube серию уроков по истории(2)
30 сентября Ровшан Аскеров, известный широкому кругу зрителей прежде всего, как участник телевизионной игры „Что? Где? Когда?“, выпустил первый ролик на своем канале. В нем он рассказывает о том, какие события предшествовали началу Второй мировой войны. Автор прежде всего фокусирует внимание на историческом опыте, а зритель легко сопоставляет их с днем сегодняшним.
„1 сентября 1939 года Третий Рейх выдвинул против Польши истеричные, совершенно необоснованные обвинения в провокации и нанес превентивный удар“, - так начинает свой рассказ Ровшан Аскеров.
Вот еще несколько цитат, в которых легко угадываются исторические параллели с нашим временем:
„Гитлер обещал показать ещё три точки откуда на Германию готовили нападение“
„Немцы, живущие в Судетской области, подвергаются притеснениям со стороны чехов, и с подачи национал-сепаратистов во главе с Конрадом Генлейном стали требовать возвращения в родную гавань - Фатерланд“
„Фюрер все делает без войны – не могли нарадоваться немцы на аппетиты своего вождя“.
„Гитлер вещал, что хочет мира с Англией, Францией, Польшей, но чехо-словаки должна прекратить притеснение судетских немцев.“
У Ровшана вышел не столько просветительский ролик, сколько наставление: невыученные уроки могут дорого обойтись потомкам.