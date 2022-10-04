ВИДЕО | „Умиротворить того, кто изначально готов воевать – невозможно“. Знаток Ровшан Аскеров запустил на YouTube серию уроков по истории

30 сентября Ровшан Аскеров, известный широкому кругу зрителей прежде всего, как участник телевизионной игры „Что? Где? Когда?“, выпустил первый ролик на своем канале. В нем он рассказывает о том, какие события предшествовали началу Второй мировой войны. Автор прежде всего фокусирует внимание на историческом опыте, а зритель легко сопоставляет их с днем сегодняшним.