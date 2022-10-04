За рубежом
04.10.2022, 18:24

ВИДЕО | „Умиротворить того, кто изначально готов воевать – невозможно“. Знаток Ровшан Аскеров запустил на YouTube серию уроков по истории

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Ровшан Аскеров
Ровшан Аскеров
ФОТО: Скриншот | Delfi Meedia

30 сентября Ровшан Аскеров, известный широкому кругу зрителей прежде всего, как участник телевизионной игры „Что? Где? Когда?“, выпустил первый ролик на своем канале. В нем он рассказывает о том, какие события предшествовали началу Второй мировой войны. Автор прежде всего фокусирует внимание на историческом опыте, а зритель легко сопоставляет их с днем сегодняшним.

„1 сентября 1939 года Третий Рейх выдвинул против Польши истеричные, совершенно необоснованные обвинения в провокации и нанес превентивный удар“, - так начинает свой рассказ Ровшан Аскеров.

Вот еще несколько цитат, в которых легко угадываются исторические параллели с нашим временем:

  • „Гитлер обещал показать ещё три точки откуда на Германию готовили нападение“

  • „Немцы, живущие в Судетской области, подвергаются притеснениям со стороны чехов, и с подачи национал-сепаратистов во главе с Конрадом Генлейном стали требовать возвращения в родную гавань - Фатерланд“

  • „Фюрер все делает без войны – не могли нарадоваться немцы на аппетиты своего вождя“.

  • „Гитлер вещал, что хочет мира с Англией, Францией, Польшей, но чехо-словаки должна прекратить притеснение судетских немцев.“

У Ровшана вышел не столько просветительский ролик, сколько наставление: невыученные уроки могут дорого обойтись потомкам.


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