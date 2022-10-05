МНЕНИЕ | Экономист об уходе западных компаний из России: „Российский рынок достаточно мал, чтобы им пожертвовать“

Полвека назад Милтон Фридман писал , что единственная ответственность бизнеса заключается в увеличении прибыли для его акционеров. Почему же в 2022 году более тысячи зарубежных компаний ушли из России добровольно, зная, что потеряют деньги? Теперь прибыль — не самая главная роль бизнеса? Или они могли потерять прибыль, оставшись?

Сейчас максимизация прибыли — не единственная цель компаний. За 50 лет многое поменялось, теперь компании отвечают перед инвесторами и потребителями. Конечно, прибыль важна, не хочется преуменьшать ее значение, ведь капитализм — двигатель прогресса. Но сейчас в мире мы видим тренд на социальную ответственность бизнеса, которая все больше и больше заботит инвесторов. В конечном счете, Россия для многих компаний — это маленький рынок. Достаточно маленький, чтобы можно было пожертвовать каким-то процентом от прибылей и продаж ради того, чтобы улучшить свою репутацию перед потребителями и инвесторами.