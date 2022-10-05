МНЕНИЕ | Экономист об уходе западных компаний из России: „Российский рынок достаточно мал, чтобы им пожертвовать“(18)
Развитие войны в Украине и объявленная в России мобилизация затмили все другие темы, в том числе экономические. Но экономика никуда не делась, и, в частности, продолжающийся уход из России западных компаний будет иметь для нее долгосрочные последствия. В интервью, взятом еще до объявления мобилизации, профессор финансов бизнес-школы имени Стивена Росса Мичиганского университета Андрей Маленко объяснил Delfi, в чем причина такого массового бойкота, чем он обернется для компаний, для российской экономики и потребителей.
Полвека назад Милтон Фридман писал, что единственная ответственность бизнеса заключается в увеличении прибыли для его акционеров. Почему же в 2022 году более тысячи зарубежных компаний ушли из России добровольно, зная, что потеряют деньги? Теперь прибыль — не самая главная роль бизнеса? Или они могли потерять прибыль, оставшись?